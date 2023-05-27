ВСУ за день обстреляли Донецк, Волноваху и Володарское из РСЗО

В результате обстрела Волновахи из РСЗО был разрушен жилой дом, погиб мирный житель Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за день несколько раз открывали огонь по Донецку, Волновахе и Володарскому, использовав реактивную систему залпового огня. По Кировскому району Донецка было выпущено десять ракет, по Волновахе — шесть. В результате обстрелов зафиксированы ранения мирных жителей и разрушения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:30 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка из РСЗО. Было выпущено десять ракет с позиций украинских боевиков, расположенных в Максимильяновке, — отметили в ведомстве.

Сведения о последствиях этого обстрела уточняются.

Также ВСУ нанесли удар по Волновахе несколько раз за день. В результате обстрелов погибла женщина 1951 года рождения, ранения получил мужчина 1973 года рождения. Повреждены частные жилые дома по четырем адресам. В результате обстрела Володарского зафиксированы повреждения жилых домов по пяти адресам, легковых автомобилей и тракторов.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике свыше 250 боеприпасов. Обстрелу подверглись Донецк, Горловка, Ясиноватая и Мариуполь. По приморскому городу боевики выпустили две дальнобойные ракеты.

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