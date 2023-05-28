Владимир Путин: В ряды участников специальной военной операции встали практически все народы России

Владимир Путин.
19 мая в Пятигорске прошел Совет по межнациональным отношениям. Владимир Путин несколько дней провел на Кавказе, чтобы успеть лично пообщаться с большинством участников мероприятия. А само заседание растянулось на несколько часов. Не часто у президента получается столько времени уделить одной теме. Но это лишь доказывает, как важно сейчас для главы страны единство народов России. Собственно, с темы единства глава государства и начал вступительную речь.
- Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны.
- Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить. Они устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только самих себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России.
Во время заседания Совета по межнациональным отношениям.
Путин напомнил о планах Запада разделить Россию на «десятки мелких государственных образований». Их потом просто будет «подчинить своей воле» и начать «эксплуатировать».
- Других целей у них нет, - резюмировал президент.
- Они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России - это наша слабость. А жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила - особая всепобеждающая сила России.
Российский лидер признал, что «в истории многонационального народа» за тысячу лет были «и ссоры, и размолвки». «Как в любой семье бывает», - отметил он. Но в итоге сложилась одна «семья народов».
- Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают - и умом, и душой, и сердцем.
- Объективные данные статистики: уровень общегражданской идентичности в 2017 году составил 63%в российском обществе, а в 2022-м - 94,2%.
- Конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина. Но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно - это Россия, - сказал в конце вступительной речи Владимир Владимирович.
Президенту был представлень Рафи Абдул Джабар:
- Афганец, точнее, этнически - пуштун, выросший в Ростовской области, практически донской казак, с 2014 года воюющий в Донбассе. К сожалению, он потерял обе ноги, но до сих пор продолжает поддерживать свое подразделение, помогает готовиться ребятам к боевым действиям, проводит огромную воспитательную работу с молодежью. Владимир Владимирович, огромная просьба: помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить - он не хочет надолго покидать Донбасс. Он послушается только вас!
Абдул Джабар.
- Мы поговорим с ним отдельно, - пообещал Владимир Владимирович. - Я думаю... Не думаю, уверен... Мы эту проблему обязательно решим. Передайте самые наилучшие пожелания всем вашим товарищам, которые продолжают сражаться. И вам спасибо за ту роль, которую вы играете и сегодня, несмотря на тяжелое ранение.
- Я благодарю русских людей, российский народ, народ ДНР, что своей любовью - это первая добродетель христиан - подарили мне жизнь. Я все сделаю в этой жизни, чтобы русский народ знал, что это не зря, - ответил боец.
- Я мусульманин, я пуштун, я афганец Рафи Абдул Джабар - я русский солдат. Для меня честь быть русским солдатом, - подчеркнул он.
Рафи Абдул Джабар оказался не единственным участником спецоперации, приглашенным на Совет. Чуть позже слово дали Герою России Балдану Цыдыпову. Он спас из окружения 200 бойцов.
Балдан Цыдыпов.
- Считаю, что сегодня каждый участник специальной военной операции - это герой, герой нашего времени, - заявил прославленный гвардии старший лейтенант. - Боевые действия - это большое испытание для нашего многонационального народа, и они очень сплачивают нас. Там, в окопах, в районе боевых действий молятся на разных языках разным богам, но молятся об одном - об общей победе. Поэтому для врага мы все - буряты, чеченцы, тувинцы, русские, якуты - русские солдаты. И это честь для нас.
В конце Цыдыпов поблагодарил президента за учреждение фонда «Защитники Отечества».
- Мы надеемся, что этот фонд действительно поможет и не оставит без внимания ни одного ветерана и членов его семьи и окажет им реальную, действительную поддержку. Ну а мы, ветераны СВО всех национальностей, со своей стороны готовы активно подключиться к этой работе, - признался герой.
- Вы сейчас повторили: все, кто на передовой, - все и есть герои. Не важно даже, к каким наградам они представлены, - в ответ сказал глава государства. - И этот межконфессиональный, межнациональный замес у нас настолько сильный. Ясно, что это героическая боевая работа, всех - и его, и всех его подчиненных. Я просил его эти слова передать его подчиненным.
О практике межнационального боевого братства рассказал командир 4-й штурмовой роты интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба. Солдат родом из Абхазии, но сражается за Россию:
Алиас Авидзба.
- Я считаю правильным и справедливым, что в рядах интернациональной бригады «Пятнашка» воюют представители 27 национальностей. Мы делим кров, еду, быт, радость побед, достижений, горечь утрат, потерь. Это делает нас едиными, это делает нас сильнее. Я регулярно становлюсь очевидцем, как казах вызывает огонь на себя, прикрывая русского и калмыка, как дагестанец, жертвуя своей жизнью, спасает украинца-однополчанина. Множество таких примеров.
Авидзба признался, что после ранения его с поля боя на себе вытаскивали пятеро человек: татарин, кабардинец, украинец, грек и русский. Разложить носилки под огнем было невозможно - они тащили Алиаса по очереди.
- Скажу, возможно, крамольную вещь: война очищает. Всё, что в мирное время было очень важно, глобально, включая и межнациональные разногласия и обиды, сейчас кажется очень мелким и незначительным. Я уверен, из всей этой ситуации Россия выйдет более крепкой и монолитной, - заметил командир роты.
Он добавил, что на фронте солдаты видят, к чему на Украине привела «националистическая пропаганда» Запада.
- Я только что сказал о своем разговоре по телефону два дня назад с командиром бригады и просил передать (сейчас только вспомнил) слова благодарности его подчиненным, в том числе командирам батальонов, трех батальонов. Судя по всему, они из смешанных семей, потому что кавказские фамилии или кавказские имена - отчества русские. Это огромная вещь.
Когда-то известный греческий полководец Александр Македонский, после того как захватил Иран, стимулировал смешанные браки - стимулировал, как бы почти искусственно. А у нас все происходит естественным образом на протяжении веков. На бытовом, генетическом уровне это создает огромную подушку безопасности и является базой нашего межнационального и межконфессионального единства. Это очень впечатляет, я бы сказал, - заявил Владимир Путин.
В конце заседания Совета глава страны еще раз напомнил об угрозе извне.
- Наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники, используя свою агентуру внутри страны, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться «раскачать» нашу страну изнутри.
Что касается этих так называемых маргиналов, то с уверенностью можно сказать, вспоминая классика, - бесконечно далеки они от народа. И слава богу. Но мы должны иметь в виду, что они существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится, как я уже сказал, нас «раскачать», в своей борьбе с Россией будут использовать. И эта борьба будет продолжаться, без всякого сомнения. Наши геополитические противники делали это на протяжении веков, делают сейчас и, безусловно, будут делать это в будущем. Как в таких случаях говорят, никакой фантазии. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, они тоже будут этот инструмент совершенствовать, и мы должны это иметь в виду, - отметил Президент России.