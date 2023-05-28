Владимир Путин: В ряды участников специальной военной операции встали практически все народы России

Владимир Путин.

19 мая в Пятигорске прошел Совет по межнациональным отношениям. Владимир Путин несколько дней провел на Кавказе, чтобы успеть лично пообщаться с большинством участников мероприятия. А само заседание растянулось на несколько часов. Не часто у президента получается столько времени уделить одной теме. Но это лишь доказывает, как важно сейчас для главы страны единство народов России. Собственно, с темы единства глава государства и начал вступительную речь.

БОЕВЫХ НАГРАД УДОСТОЕНЫ СОТНИ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

- Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны.

- Наши противники решили, что многонациональность России - это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить. Они устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только самих себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России.

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям.

Путин напомнил о планах Запада разделить Россию на «десятки мелких государственных образований». Их потом просто будет «подчинить своей воле» и начать «эксплуатировать».

- Других целей у них нет, - резюмировал президент.

- Они исходили и исходят из того, что культурное, национальное многообразие России - это наша слабость. А жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила - особая всепобеждающая сила России.

Российский лидер признал, что «в истории многонационального народа» за тысячу лет были «и ссоры, и размолвки». «Как в любой семье бывает», - отметил он. Но в итоге сложилась одна «семья народов».

- Простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми. А это главное, потому что от этого зависит наше существование. И все, я хочу это подчеркнуть, все это чувствуют и понимают - и умом, и душой, и сердцем.

- Объективные данные статистики: уровень общегражданской идентичности в 2017 году составил 63%в российском обществе, а в 2022-м - 94,2%.

- Конечно, мы разные люди, и у каждого из нас есть своя любимая нами малая родина. Но единое, мощное, огромное Отечество, за которым мы чувствуем себя как за каменной стеной, у нас одно - это Россия, - сказал в конце вступительной речи Владимир Владимирович.

Я АФГАНЕЦ, И Я РУССКИЙ СОЛДАТ!

Президенту был представлень Рафи Абдул Джабар:

- Афганец, точнее, этнически - пуштун, выросший в Ростовской области, практически донской казак, с 2014 года воюющий в Донбассе. К сожалению, он потерял обе ноги, но до сих пор продолжает поддерживать свое подразделение, помогает готовиться ребятам к боевым действиям, проводит огромную воспитательную работу с молодежью. Владимир Владимирович, огромная просьба: помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить - он не хочет надолго покидать Донбасс. Он послушается только вас!

Абдул Джабар.

- Мы поговорим с ним отдельно, - пообещал Владимир Владимирович. - Я думаю... Не думаю, уверен... Мы эту проблему обязательно решим. Передайте самые наилучшие пожелания всем вашим товарищам, которые продолжают сражаться. И вам спасибо за ту роль, которую вы играете и сегодня, несмотря на тяжелое ранение.

- Я благодарю русских людей, российский народ, народ ДНР, что своей любовью - это первая добродетель христиан - подарили мне жизнь. Я все сделаю в этой жизни, чтобы русский народ знал, что это не зря, - ответил боец.

- Я мусульманин, я пуштун, я афганец Рафи Абдул Джабар - я русский солдат. Для меня честь быть русским солдатом, - подчеркнул он.

МОЛЯТСЯ РАЗНЫМ БОГАМ, НО Об ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ

Рафи Абдул Джабар оказался не единственным участником спецоперации, приглашенным на Совет. Чуть позже слово дали Герою России Балдану Цыдыпову. Он спас из окружения 200 бойцов.

Балдан Цыдыпов.

- Считаю, что сегодня каждый участник специальной военной операции - это герой, герой нашего времени, - заявил прославленный гвардии старший лейтенант. - Боевые действия - это большое испытание для нашего многонационального народа, и они очень сплачивают нас. Там, в окопах, в районе боевых действий молятся на разных языках разным богам, но молятся об одном - об общей победе. Поэтому для врага мы все - буряты, чеченцы, тувинцы, русские, якуты - русские солдаты. И это честь для нас.

В конце Цыдыпов поблагодарил президента за учреждение фонда «Защитники Отечества».

- Мы надеемся, что этот фонд действительно поможет и не оставит без внимания ни одного ветерана и членов его семьи и окажет им реальную, действительную поддержку. Ну а мы, ветераны СВО всех национальностей, со своей стороны готовы активно подключиться к этой работе, - признался герой.

- Вы сейчас повторили: все, кто на передовой, - все и есть герои. Не важно даже, к каким наградам они представлены, - в ответ сказал глава государства. - И этот межконфессиональный, межнациональный замес у нас настолько сильный. Ясно, что это героическая боевая работа, всех - и его, и всех его подчиненных. Я просил его эти слова передать его подчиненным.

В БРИГАДЕ 27 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

О практике межнационального боевого братства рассказал командир 4-й штурмовой роты интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба. Солдат родом из Абхазии, но сражается за Россию:

Алиас Авидзба.

- Я считаю правильным и справедливым, что в рядах интернациональной бригады «Пятнашка» воюют представители 27 национальностей. Мы делим кров, еду, быт, радость побед, достижений, горечь утрат, потерь. Это делает нас едиными, это делает нас сильнее. Я регулярно становлюсь очевидцем, как казах вызывает огонь на себя, прикрывая русского и калмыка, как дагестанец, жертвуя своей жизнью, спасает украинца-однополчанина. Множество таких примеров.

Авидзба признался, что после ранения его с поля боя на себе вытаскивали пятеро человек: татарин, кабардинец, украинец, грек и русский. Разложить носилки под огнем было невозможно - они тащили Алиаса по очереди.

- Скажу, возможно, крамольную вещь: война очищает. Всё, что в мирное время было очень важно, глобально, включая и межнациональные разногласия и обиды, сейчас кажется очень мелким и незначительным. Я уверен, из всей этой ситуации Россия выйдет более крепкой и монолитной, - заметил командир роты.

Он добавил, что на фронте солдаты видят, к чему на Украине привела «националистическая пропаганда» Запада.

- Я только что сказал о своем разговоре по телефону два дня назад с командиром бригады и просил передать (сейчас только вспомнил) слова благодарности его подчиненным, в том числе командирам батальонов, трех батальонов. Судя по всему, они из смешанных семей, потому что кавказские фамилии или кавказские имена - отчества русские. Это огромная вещь.

Когда-то известный греческий полководец Александр Македонский, после того как захватил Иран, стимулировал смешанные браки - стимулировал, как бы почти искусственно. А у нас все происходит естественным образом на протяжении веков. На бытовом, генетическом уровне это создает огромную подушку безопасности и является базой нашего межнационального и межконфессионального единства. Это очень впечатляет, я бы сказал, - заявил Владимир Путин.

НИКАКОЙ У НИХ ФАНТАЗИИ

В конце заседания Совета глава страны еще раз напомнил об угрозе извне.

- Наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники, используя свою агентуру внутри страны, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться «раскачать» нашу страну изнутри.

Что касается этих так называемых маргиналов, то с уверенностью можно сказать, вспоминая классика, - бесконечно далеки они от народа. И слава богу. Но мы должны иметь в виду, что они существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится, как я уже сказал, нас «раскачать», в своей борьбе с Россией будут использовать. И эта борьба будет продолжаться, без всякого сомнения. Наши геополитические противники делали это на протяжении веков, делают сейчас и, безусловно, будут делать это в будущем. Как в таких случаях говорят, никакой фантазии. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, они тоже будут этот инструмент совершенствовать, и мы должны это иметь в виду, - отметил Президент России.