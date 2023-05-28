Для бойцов СВО подготовили двадцать новых мер поддержки

Руководство страны держит на контроле соцподдержку бойцов спецоперации и их семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин продолжает держать на контроле соцподдержку бойцов спецоперации и их семей. Сначала 15 мая о проделанной работе президенту рассказала Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

ВСЕ БОЛЬШЕ ОБРАЩЕНИЙ ПРАВОЗАЩИТНИКАМ

- В прошлом году поступило 79 тысяч, а в этом году - на 50% больше, чем в прошлом, уже 16 тысяч обращений. Мы постарались полностью перестроить работу аппарата, с тем чтобы можно было реагировать на экстренные обращения к нам, связанные со специальной военной операцией, с мобилизацией и с работой по эвакуированным, - рассказала президенту Москалькова.

Она уточнила, что удалось вернуть всех дальнобойщиков, гражданских моряков, которые на девяти суднах в Измаиле содержались более девяти месяцев. Всего 168 человек.

- По вопросам специальной военной операции мы сразу же наладили взаимодействие с Министерством обороны, ФСБ, с МИДом, с Международным комитетом Красного Креста, с украинским омбудсменом. Это было очень важно. Вот такая синергия дала возможность многих освободить из плена, установить место нахождения и судьбу без вести пропавших. Их число достаточно большое. Мы постоянно получаем обратную связь от их семей и непосредственно от ребят, которые сейчас находятся или в госпитале, или уже дома, - поделилась Москалькова.

Уполномоченный по правам человека сообщила, что эвакуированные из Украины люди чаще всего жаловались на задержки с единовременными выплатами.

- Сейчас эта ситуация исправлена: более пяти тысяч эвакуированных получили такую помощь благодаря и нашему участию, - заверила правозащитница.

БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА, ГОРЯЧАЯ ЕДА ШКОЛЬНИКАМ И НЕ ТОЛЬКО

А уже 17 мая рабочая группа по вопросам СВО доложила о готовности четвертого доклада президенту. Участники перечислили дополнительные меры, которые предлагается ввести в единый стандарт поддержки бойцов СВО и их семей.

Парламентская рабочая группа разработала еще 20 мер поддержки:

1 Предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога.

2 Сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка участника СВО.

3 Сохранение права многодетной семьи на бесплатное предоставление земли в случае гибели ребенка участника СВО.

4 Льготы семьям участников СВО на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также капремонта.

5 Компенсация участникам СВО и членам их семей расходов на покупку газового оборудования и проведение работ по программе социальной догазификации в объеме не менее 100 тысяч рублей.

6 Бесплатное соцобслуживание признанных нуждающимися супругов и родителей участников СВО.

7 Оказание бесплатной психологической помощи членам семей участников СВО и погибших.

8 Предоставление в 5 - 11-х классах школ и организациях среднего профессионального образования льготного горячего питания детям участников СВО и детям погибших.

9 Освобождение от платы за детские сады для детей участников СВО и детей погибших.

10 Зачисление в первоочередном порядке детей участников СВО и детей погибших в группы продленки.

11 И круглосуточного пребывания в детсадах.

12 Освобождение от платы за продленку в 1 - 6-х классах для детей участников СВО и детей погибших.

13 Зачисление в первоочередном порядке в группы продленки в 1 - 6-х классах детей участников СВО и детей погибших.

14 Обеспечение семей участников СВО и погибших преимущественным правом на перевод детей в приближенные к месту жительства детсады и школы.

15 Предоставление права на бесплатное посещение детьми участников СВО и детьми погибших занятий в кружках и секциях.

16 Зачисление детей участников СВО и детей погибших в первоочередном порядке в спортивные секции, безвозмездное обеспечение их спортивной экипировкой и инвентарем.

17 Предоставление детям участников СВО и детям погибших льготных путевок в оздоровительные лагеря и санатории.

18 Льготное посещение для участников СВО и членов их семей (супругов, детей, родителей) культурных и досуговых мероприятий.

19 Бесплатная стоянка для транспортных средств участников СВО.

20 Приостановление на период участия в СВО обязательств участников СВО по полученным ранее субсидиям или грантам из региональных бюджетов.

Глава рабочей группы, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак уточнил, что подготовлен «социальный паспорт участника СВО». В него входит типовой контракт на оказание поддержки от государства, информация о семье (наличие инвалидности или хронических заболеваний у членов семьи, финансовые обязательства, жилищно-бытовые условия, сведения о детях и родственниках), план индивидуального сопровождения.

«Контроль за внедрением соцпаспорта и единого стандарта мер поддержки в регионах наша рабочая группа будет вести вместе с координационным центром правительства и фондом «Защитники Отечества»», - уточнил Турчак.