Год проекту «Все для победы!»

Вместе с техникой солдатам передают детские письма.

Проект запустили с подачи военкоров. Именно они стали активно обсуждать, как помочь бойцам в зоне СВО. Так и родилось масштабное общественное движение, по-другому его и не назвать.

- «Все для победы!» сейчас набирает все больше оборотов. Здесь дело даже не только в очень внушительных суммах, которые мы собрали для ребят, дело в миллионах людей, самых обычных, простых людей, которые участвуют в этом проекте. Я говорил и при любой возможности буду говорить им за это большое спасибо, - отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Все для победы» - это инициатива по поддержке бойцов и мирных жителей. На сайте движения публикуется вся информация, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется ребятам в зоне спецоперации и населению на освобожденных территориях. Участником проекта может стать любой желающий.

Звездная поддержка

Инициативу по помощи военнослужащим и мирным жителям поддерживают и многие известные артисты, общественные деятели, политики. Они на своем примере показывают важность проекта. Некоторые даже запускают собственные акции.

Среди амбассадоров движения «Все для победы» можно выделить актера Дмитрия Певцова, телеведущего Владимира Соловьев, актера Владимира Машкова, знаменитого шахматиста-гроссмейстера Сергея Карякина, представителя цирковой династии Эдгарда Запашного.

Одной из первых знаменитостей сбор запустила Юлия Барановская. Она на базе проекта «Все для победы» создала социальную инициативу «Женщины Донбасса». Юлия рассказывала истории героинь, а также адресно оказывала помощь.

В результате призыва Юлии Барановской и Народного фронта собрано более 16,3 миллиона рублей.

- Собраны истории женщин, чья жизнь кардинально изменилась. Героини проекта рассказывают о страшных событиях, которые пережили. Все истории можно посмотреть на сайте. Например, Татьяна Бондарева лишилась дома в результате обстрела со стороны ВСУ, а ребенок чуть не лишился руки. А Нина Пономарева сама воспитывает пятерых детей, потому что снайпер убил ее мужа во дворе собственного дома, - рассказывает Барановская.

Еще один из сборов организовала телеведущая Полина Цветкова. Она выступает с гуманитарной миссией: продуктовые наборы и вещи передает мирному населению, в частности детям.

Песня помогает побеждать

Народный фронт и артисты «ZVездного десанта» постоянно организовывают концерты в зоне СВО. Не зря говорят, что песня поднимает боевой дух солдат.

Например, творческий коллектив во главе с заслуженным артистом России Алексеем Огурцовым в конце апреля за три дня 14 раз выступил для бойцов Российской армии. Кроме этого, активисты развезли гуманитарную помощь в госпитали и детдома.

Кроме Огурцова, в «ZVездный десант» входят лауреат международных и российских конкурсов, певица, композитор Наталья Самойлова, виртуозная скрипачка, «русская Ванесса Мэй» Ольга Спасенова, певица, экс-солистка группы «Девчата» Леся Кир, певица, модель, организатор мероприятий Елена Келеп, блогер и певица Анири, певица Юлия Самусевич, лауреат фестиваля «Юрмала шансон», певица, поэт-песенник, общественный деятель Елена Ветеръ и певец Александр Красномовец. Также с командой «ZVездного десанта» с декабря ездит актер-каскадер Кирилл Юшенков.

Сбор к годовщине

Стоит отметить, что за год существования движения «Все для победы!» удалось закрыть около 60 организованных артистами и военкорами сборов. К годовщине проекта «Все для победы!» Народный фронт запустил общий сбор военкоров страны.

- Совместными усилиями благодаря поддержке жителей России планируем обеспечить самым необходимым более 50 воинских подразделений, а именно подарить боевым частям более 200 квадроциклов, а индивидуально бойцам - более 2500 рюкзаков с тепловизорами, перископами, тентами, маскировочными сетями, зарядными устройствами, обвесами для автоматов и другими нужными вещами, - отмечают организаторы.

В апреле также новый сбор запустил Минстрой России под названием «Умный город». Команда собирает для нового 2-го подразделения Луганско-Северодонецкого армейского корпуса рюкзаки со всеми необходимыми атрибутами, носилки и техническое оборудование.

ВАЖНО!

Поддержать бойцов и мирных жителей, пострадавших от военных действий Украины, и выбрать сбор можно на сайте pobeda.onf.ru.