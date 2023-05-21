Артисты Донецкой филармонии впервые приняли участие в Международном фестивале «Традиции Святой Руси»

На Международном фестивале «Традиции Святой Руси» артисты Донецкой филармонии выступали впервые. Фото: filarmonia-donetsk.ru

С 19 по 21 мая в Орловской области проходил традиционный Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси». Впервые в нем приняли участие артисты Донецкой филармонии.

На Международном фестивале «Традиции Святой Руси» артисты Донецкой филармонии выступали впервые. Фото: filarmonia-donetsk.ru

В учреждении культуры отметили, что Донецкий академический симфонический оркестр имени Прокофьева под управлением дирижера Владимира Заводиленко представил на фестивале произведения прославленных отечественных композиторов – Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Александра Бородина, Сергея Рахманинова и Арама Хачатуряна.

- Наши артисты выступили в праздничном концерте вместе с музыкальными и хореографическими коллективами из Армении, Сербии, Узбекистана, Грузии, Республики Беларусь, Северной Осетии-Алании, Татарстана, Чечни, Мордовии и других регионов России.

На Международном фестивале «Традиции Святой Руси» артисты Донецкой филармонии выступали впервые. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Дирижер Владимир Заводиленко признался, что артистов из Донбасса жители Орла и гости фестиваля встречали радушно.

- Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси» поражает своим масштабом, - говорит Заводиленко. - Здесь абсолютно особенная атмосфера и невероятная энергетика! Сюда съехались люди, для которых очень важны понятия духовности и культуры в их исконном значении.

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