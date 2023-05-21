«Куски асфальта разлетались во все стороны»: Жители рассказали об артударе ВСУ в районе завода «Топаз» в Донецке

Осколки от натовского боеприпаса Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В начале пятого вечера 19 мая Куйбышевский район Донецка подвергся очередному обстрелу ВСУ. «Прилетело» около завода «Топаз», который обстреливали уже не раз.

Глубина воронки превышает метр Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Сегодня, по просьбе наших читателей, корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте происшествия, чтобы оценить последствия обстрелов. Год назад рядом с «Топазом» был уничтожен такой «стратегический объект», как продуктовый супермаркет.

Покореженная будка сторожа Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Сейчас влетело на автостоянку, - рассказывает местный житель Алексей Петрович. – Покорежило сторожевую будку, куски асфальта разлетались во все стороны. Один попал в заднее стекло автомобиля, который был не на стоянке, но по соседству.

Поврежденный автомобиль. Фото: ТГ-канал АГС-Z Донбасса

Эти куски корреспонденты «КП» видели повсюду. Как и воронку в асфальте глубиной более метра.

Воронка от снаряда на автостоянке Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Рядом остановка, всегда много людей, - говорит жительница микрорайона Людмила. – Чудом никто не пострадал. Присели, упали. Из этого района многие уехали, но потом вернулись. Людей много. А еще рядом автозаправка. Повезло, что в нее не влетело.

Поблизости находится заправка Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В советское время завод "Топаз" занимался разработкой и серийным производством сложных радиотехнических систем специального назначения. В частности, там делали известную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга".

С началом агрессии Украины против народа Донбасса тогдашний директор и часть коллектива выехали на территорию, подконтрольную официальному Киеву. Они вывезли одну достроенную и одну полуготовую «Кольчугу».

Сейчас на «Топазе» не производят продукции военного назначения, что не мешает украинским артиллеристам его обстреливать – как и прилегающие жилые массивы.

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