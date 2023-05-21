«Куски асфальта разлетались во все стороны»: Жители рассказали об артударе ВСУ в районе завода «Топаз» в Донецке

Осколки от натовского боеприпаса
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
В начале пятого вечера 19 мая Куйбышевский район Донецка подвергся очередному обстрелу ВСУ. «Прилетело» около завода «Топаз», который обстреливали уже не раз.
Глубина воронки превышает метр
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Сегодня, по просьбе наших читателей, корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте происшествия, чтобы оценить последствия обстрелов. Год назад рядом с «Топазом» был уничтожен такой «стратегический объект», как продуктовый супермаркет.
Покореженная будка сторожа
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
- Сейчас влетело на автостоянку, - рассказывает местный житель Алексей Петрович. – Покорежило сторожевую будку, куски асфальта разлетались во все стороны. Один попал в заднее стекло автомобиля, который был не на стоянке, но по соседству.
Поврежденный автомобиль. Фото: ТГ-канал АГС-Z Донбасса
Эти куски корреспонденты «КП» видели повсюду. Как и воронку в асфальте глубиной более метра.
Воронка от снаряда на автостоянке
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
- Рядом остановка, всегда много людей, - говорит жительница микрорайона Людмила. – Чудом никто не пострадал. Присели, упали. Из этого района многие уехали, но потом вернулись. Людей много. А еще рядом автозаправка. Повезло, что в нее не влетело.
Поблизости находится заправка
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
В советское время завод "Топаз" занимался разработкой и серийным производством сложных радиотехнических систем специального назначения. В частности, там делали известную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга".
С началом агрессии Украины против народа Донбасса тогдашний директор и часть коллектива выехали на территорию, подконтрольную официальному Киеву. Они вывезли одну достроенную и одну полуготовую «Кольчугу».
Сейчас на «Топазе» не производят продукции военного назначения, что не мешает украинским артиллеристам его обстреливать – как и прилегающие жилые массивы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Резкий свист и страшный удар": Киевский район Донецка вновь обстреляли ВСУ
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка утром 21 мая (подробнее).