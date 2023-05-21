Свободный Мариуполь

В Мариуполе строятся целые кварталы.

20 мая - особая дата в истории Мариуполя. В этот день в прошлом году с территории завода «Азовсталь» вышли и сдались в плен последние засевшие там украинские боевики запрещенной в России группировки «Азов». Российские войска заблокировали их там 21 апреля. За месяц в плен сдались почти 3 тысячи националистов. Больше 500 боевиков сложили оружие 20 мая. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину: Мариуполь полностью освобожден! С того момента прошел год, и если тогда сложно было вообразить, как восстанавливать полуразрушенный город, с изрешеченными снарядами высотками и воронками везде и всюду, то сейчас впечатляющие результаты созидания можно увидеть на каждом шагу.

К НАМ ВЕРНУЛАСЬ ЖИЗНЬ

Повсюду ремонтируются поврежденные дома, строятся новые высотки, соцобъекты, прокладываются дороги, открываются предприятия.

- Многие обсуждали, реально ли восстановить город. А сейчас мы видим целые кварталы из новых домов, новые дороги, больницы, парки и школы, - говорит мариупольчанка Елизавета Боронина. - Кажется, что тысячи молотков и других инструментов одновременно в разных частях города строят, стучат, пилят, созидают новое. Спасибо всем, кто принимает участие в, не побоюсь этого слова, создании Мариуполя, потому что город действительно создается.

- Многое произошло за год, многое восстановили, построили! - добавляет другой житель города, Евгений Толкачев. - В наш Мариуполь вернулась жизнь, все сплотились для того, чтобы восстановить город. Жизнь продолжает налаживаться, ведь Россия делает все для восстановления и улучшения качества жизни наших жителей.

А так в Мариуполе было совсем недавно.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Весь этот год Мариуполь был под пристальным вниманием властей всех уровней. 19 марта проинспектировать большую стройку приехал Президент РФ Владимир Путин. В микрорайоне Невский он пообщался с жителями, осмотрел обновленную филармонию. А 2 мая в город вернулся трамвай. Это стало одним из самых радостных событий в новой истории Мариуполя. Возобновленное трамвайное движение здесь открыли торжественно, а в церемонии по видеосвязи принял участие и глава государства.

Запустили трамвайное движение.

- В марте текущего года в ходе поездки в Мариуполь мы говорили с коллегами об основных городских проблемах, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров, - отметил тогда Владимир Путин. - Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок.

Было.

РУССКИЕ - НАВСЕГДА

Заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Дмитрий Саблин, который, кстати, родился в Мариуполе, рассказал, что после освобождения города здесь не было ни одного целого стекла в окне, а 80 - 85 процентов многоэтажных домов были повреждены или полностью разрушены.

- Казалось, десятилетия нужны для того, чтобы город восстановить, - заявил Саблин, выступая на круглом столе «Новые регионы в новой реальности». - Сегодня Мариуполь полон жизни. Я думаю, ни один из регионов России не видел такой динамики развития, какую сейчас видят новые территории и город Мариуполь.

Депутат также отметил, что в Мариуполе уже построено 37 новых домов и введены в эксплуатацию 2709 квартир, строится четыре громадных микрорайона. При этом квартиры распределяются абсолютно бесплатно как компенсационное жилье.

По словам зампредседателя Комитета Госдумы РФ по обороне, сегодня в городе, если считать вместе со строителями, живет порядка 300 тысяч человек - люди верят в светлое будущее и готовы преодолевать трудности, потому что главные беды уже позади.

- Мариуполь всегда был русским городом. Мы, мариупольцы, все мечтали, что когда-нибудь это произойдет. В 1990-е, в 2000-е годы и, конечно, в это лихолетье - с 2014 года, когда Мариуполь был оккупирован эти восемь лет и все инакомыслие выжигалось. Люди благодарят Россию, и мы уверены, что проблемы решатся, - добавил Саблин. - Конечно, люди благодарны большой стране, потому что невозможно было бы восстанавливать, если бы не было усилий всех - не только федерального центра, правительства России, строительного комплекса, но и регионов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Теперь снимаем сериалы

Прошлой весной в Мариуполе еще шли бои, а теперь здесь снимают кино: четырехсерийную кинокартину «20/22», рассказывающую о событиях специальной военной операции. Сериал снимает компания «BBG Production» при поддержке Института развития интернета и Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Съемочную площадку сериала недавно посетил врио главы ДНР Денис Пушилин.

- Обстановка, звуки взрывов, вид блокпоста с флагом ДНР, внешний облик бойцов - все, как в жизни, надеюсь, и фильм будет жизненный. Сложнее всего было видеть «украинских военных» в полном облачении. И понимаешь, что переодетый артист, а инстинкты срабатывают - нужно хотя бы в плен взять, - поделился впечатлениями руководитель региона. - Художественные фильмы об исторических, судьбоносных событиях, которые происходят в Донбассе, очень нужны, мы их очень ждем. Очень здорово, что молодые талантливые ребята направляют свои способности в полезное русло. Надеюсь, все получится и фильм понравится зрителю - я этого желаю всем его создателям!

Главные герои фильма - московские студенты, которые оказались в Донбассе, и им пришлось пройти через испытания, по-иному взглянуть на жизненные ценности: любовь, смелость, дружбу и верность своим убеждениям.

Режиссер картины - Андрей Симонов. Главные роли исполняют заслуженный артист России Алексей Шевченко, Аристарх Венес, известный ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Закон каменных джунглей», Дарья Кукарских и Владимир Карпук.