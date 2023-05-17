Один житель погиб и девять получили ранения в результате обстрелов ВСУ Донецка и Ясиноватой утром 17 мая

В Ясиноватой повреждены многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, соцобъекты, продуктовый магазин. Фото: ТГ/Шевченко

Один житель погиб и девять получили ранения в результате обстрелов ВСУ Донецка и Ясиноватой сегодня утром. Украинская армия с раннего утра обстреливает города ДНР из тяжелой артиллерии и РСЗО «Град».

В результате обстрела центра Ясиноватой пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- Били фашисты по центру города «Градами». Не менее 10 снарядов. Ранения получили 5 человек (четыре мужчины и женщина). Молимся за здоровье раненых, — написал в своем телеграм-канале Шевченко.

Он добавил, что в результате обстрела повреждения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, административные здания, соцобъекты, продуктовый магазин.

По информации СЦКК, в 9:55 и 11:10 со стороны оккупированной Орловки по городу было выпущено 20 реактивных снарядов.

На Петровке украинский снаряд разорвался возле остановки общественного транспорта. Фото: ДНР Онлайн

Также поступила информация о гибели одного и ранении четырех мирных жителей на остановке общественного транспорта «По требованию» по улице Петровского в Петровском районе Донецка.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района погибла женщина 1970 г.р., ранены женщины 1967 и 1973 г.р., мужчины 1971 и 1970 г.р., — написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Обстрелы городов ДНР продолжаются и сейчас.

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