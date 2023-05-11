Андрей Турчак и Денис Пушилин вручили активистам партийные билеты. Фото: АГ ДНР

Число членов партии «Единая Россия» в ДНР достигло 57 тысяч, и еще более 30 тысяч человек подали заявления. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель региона совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком вручили партийные билеты активистам Профсоюза ДНР, организации «Молодая Гвардия Единой России» и организации «Молодая Республика». Ряды партии «Единая Россия» пополнились на 28 человек.

Денис Пушилин поздравил всех с девятой годовщиной со дня образования Донецкой Народной Республики.

- Очень символично, что сегодня, в годовщину образования Донецкой Народной Республики, у нас есть с вами возможность и поздравить друг друга, и, конечно же, продолжить важный для нашей политической жизни этап, когда мы из общественного движения «Донецкая Республика» плавно вливаемся в самую большую, самую влиятельную, самую важную партию – «Единая Россия», – заявил руководитель ДНР.

Он отметил, что сейчас в ДНР уже 57 тысяч членов партии, и более 30 тысяч заявлений.

- Хотел бы подчеркнуть еще и определенную ответственность для всех членов партии «Единая Россия». Мы поставили очень высокую планку, взяли на себя ответственность за судьбы людей, и вы знаете, этому всему нужно соответствовать, а это значит – активная жизненная позиция по всем направлениям, – отметил Пушилин.

По его словам, необходимы правильные инициативы, которые будут, в первую очередь, полезны людям. Необходимо завоевывать доверие людей своими действиями.

Ряды партии «Единая Россия» пополнились на 28 человек. Фото: АГ ДНР

Андрей Турчак также поздравил всех с Днем Республики.

- Девять лет по историческим меркам не такой большой период, но эти девять лет вместили в себя столько важных, рубежных и переломных событий. Девять лет назад народ Донецкой Народной Республики однозначно выразил свое мнение: движение в Русский мир, движение в Большую Россию, – отметил секретарь Генсовета партии.

Нужно вместе сделать так, чтобы эти девять лет, в течение которых были и радостные события и печальные, оказались не напрасны, констатировал Андрей Турчак.

- Самое главное сейчас это наша победа. Победа, спокойствие, безопасность населения, возможность созидать, строить, рожать детей. И сейчас все наши усилия должны быть объединены вокруг этого. Сейчас у нас одна партия – партия победы. И мы должны делать все для того, чтобы эта победа была на фронте, эта победа была в тылу, чтобы те чаяния, надежды, которые жители Донецкой Народной Республики девять лет назад сформулировали, реализовались, – заявил Турчак.

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