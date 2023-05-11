Участники автопробега в честь Дня Республики посетят отдаленные мемориалы Великой Отечественной войны

Автопробег сегодня стартовал из Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Автопробег, приуроченный к девятой годовщине Дня Республики, сегодня стартовал из Донецка. Участники проехали автоколонной до Зугрэса, а затем отправились на Саур-Могилу.

Мероприятие особо не афишировалось по соображениям безопасности. Его организовали представители Народной дружины и Народного фронта совместно с Федерацией автомобильного спорта ДНР и внедорожным клубом «Донбасс»,

Автопробег сегодня стартовал из Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сегодня проводим автопробег, посвящённый Дню основания нашей любимой Республики. Мы в это достаточно опасное время хотим проявить свою активную позицию вместе с участниками Народного фронта, Народной дружины, внедорожного клуба «Донбасс». Пробег особо нигде не анонсировали в целях безопасности, но под патриотические песни и гимны проедем сегодня до Зугрэса, - сказал «Комсомолке» перед стартом руководитель Народной дружины ДНР Сергей Самохин.

Руководитель Народной дружины ДНР Сергей Самохин рассказал, что желающие принять участие в пробеге присоединялись во время сбора Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По его словам, в пробеге участвует около 40 автомобилей, однако желающие принять участие в пробеге присоединялись даже во время сбора участников.

Один из участников пробега руководитель внедорожного клуба «Донбасс» Евгений Пожидаев сообщил, что участники клуба помимо общего маршрута автопробега проедут в район мемориального комплекса «Саур-Могила» по пересеченной местности.

Руководитель внедорожного клуба «Донбасс» Евгений Пожидаев сообщил о планах посетить отдаленные мемориалы бойцам Великой Отечественной войны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- От Зугрэса мы на своих внедорожниках поедем по полям, по просёлочным дорогам, в район Саур-Могилы, по пути будем заезжать на отдалённые мемориалы бойцам Великой Отечественной войны, которых множество на земле Донбасса, но о них знают немногие. Наш долг не забывать все мемориалы, всех героев, бойцов, даже в отдалённых и труднодоступных местах. Сейчас очень тяжёлые времена и нужно поддерживать дух наших людей и особенно молодежи, - отметил Пожидаев.

Автопробег сегодня стартовал из Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что проведение массовых мероприятий в честь Дня Республики ограничено либо проводится в режиме ограниченного количества участников из-за опасений провокаций со стороны ВСУ.

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