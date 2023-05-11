В ДНР страдающих от аллергии все больше - в чем причина

Сезонная аллергия преследует многих дончан Фото: Алена МАРТЫНОВА

В носу свербит, из глаз течет, сил делать привычные дела нет – такое состояние знакомо многим. Иногда это симптом ОРВИ, но до 40% населения страдают каждую весну, а то и летом и осенью. Сезонный поллиноз или сенная лихорадка на Донбассе весьма распространен.

В этом году май стал еще и временем активных обстрелов с стороны ВСУ. А стресс, особенно хронический, ослабляет здоровье. О ситуации с сезонной аллергией мы поговорили с врачом высшей категории Владимиром Стрельченко.

Жечь мусор – преступление

- Действительно ли растет число страдающих сезонной аллергией?

- Пациентов стало больше, но дело не только в сезонном поллинозе как таковом. Настоящей проблемой для многих городов ДНР стали задержки с вывозом бытового мусора и отдельные «особо инициативные» граждане его сжигают на месте. Естественно, для страдающего аллергией или астмой это становится настоящей пыткой.

К сожалению, обычно любители жечь мусор глухи к аргументам врачей, к жалобам соседей. Так что нужно не лениться и жаловаться в районную и городскую администрации.

Еще один фактор, о котором иногда не задумываются: обстрелы вызывают пожары. Если вы страдаете поллинозом, не надо даже близко подходить к месту, где был пожар. Да, иногда срабатывает один из психических механизмов и человека тянет пойти посмотреть - а куда же прилетело? Такая себе форма болезненного любопытства. Если вы не спасатель МЧС, вам там делать нечего.

Но самое главное, в воздухе висят мельчайшие частицы пыли, сажи, рассеяны токсичные вещества от сгоревшей пластмассы, синтетики и т.п. Все это обостряет течение поллиноза.

Микроскопические частицы сажи и на одежде в дом можно принести! Так что всем аллергикам нужно помнить: обходите места пожарищ, свалки и мусорники десятой дорогой.

- Насколько стресс влияет на течение аллергии?

- Влияет, и сильно. Другое дело, что грохот за окном не всегда означает опасность для вашей жизни. Может работать ПВО, находятся «альтернативно одаренные» представители молодого поколения, которые где-то покупают и взрывают пиротехнику.

Надо уметь себя успокаивать. Если врач (и только врач) прописал вам определённые лекарственные препараты, не пропускайте их прием. Молитва, медитация, да и просто фильм по телевизору могут помочь в борьбе со стрессом. Главное, не позволить плохим мыслям взять над собой верх. Тут не только аллергия, тут гипертония и проблемы с сердцем могут в гости пожаловать. В наших условиях психическая гигиена крайне важна.

Даже духи не всегда в радость

- Как известно, в ДНР проблемы с водой. Ее дают раз в 2-3 дня. Это усложняет жизнь аллергикам?

- Я выскажу резкую и для некоторых обидную мысль: самое главное, что всем нам осложняет жизнь, есть поллиноз или его нет – это обычная лень. Да, когда в любой момент горячий душ можно принять – это хорошо. Но нам нужно принять реальность, что мы пока живем с таким графиком воды.

Пыльце, которая оседает на коже и одежде, все равно, есть у вас вода в кране или ее нет. Свое дело она сделает и жизнь пациенту омрачит. Так что нужно не пренебрегать личной гигиеной и стиркой. Да, устали, нет ни настроения, ни сил. Но если сенная лихорадка сильно за вас возьмется, ведь хуже будет? Так что вопрос с водой понятен, но и мытье, и стирка, и влажная уборка должны быть как можно чаще. При любых условиях.

- Что еще может усилить проблему?

- Любые сильные запахи, даже духи. Забудьте о майских шашлыках, даже если знакомый будет их жарить в собственном забетонированном дворе.

Если вам дорого здоровье, в разгар поллиноза забудьте о ремонте. Есть масса факторов, способных усилить болезнь, главное помнить – избегать мест, где много пыльцы, где сильно пахнет (или задымление) и следить за гигиеной. Конечно, нельзя пропускать прием лекарств и если они начинают работать плохо или вообще перестают – сразу к врачу.

- Как носить контактные линзы, если весной из глаз слезы текут?

- Тем, кто страдает сенной лихорадкой, в период цветения нельзя носить контактные линзы. На них накапливаются микрочастицы пыльцы, в результате чего проявления аллергии усиливаются. Отмыть линзы от следов пыльцы невозможно. Единственный выход – отказ от ношения контактных линз или, в крайнем случае, замена многоразовых линз одноразовыми. А лучше купить очки, после каждого выхода на улицу споласкивать их в теплой мыльной воде.

ВОПРОС ПИТАНИЯ

У каждого аллергика свой запретный набор

- Свежие овощи и фрукты могут быть небезопасны для аллергиков. Так ли это?

- Примерно тридцать процентов тех, кто страдает аллергией на пыльцу, получают обострение от поедания плохо помытых овощей и фруктов с рынка. А если еще учесть, что часть продукции у нас завозится из регионов, где свои аллергены есть, да еще грузовик на административной границе в ДНР для досмотра стоял, под степным пыльным сильным ветром – ситуация с аллергией усугубится. Так что не просто два раза мыть – водой из под крана и фильтрованной - но еще и кожицу счищать обязательно. Пищевые отходы незамедлительно выбрасывать, не давать им оставаться в доме до утра, как некоторые делают. Дескать, выброшу, когда пойдут на работу. Так нельзя. Помыли тщательно, почистили, собрали все в пакет вынесли в контейнер.

- А каких видов овоще стоит опасаться больше всего?

- Набор фруктов и овощей, приводящих к развитию аллергии, обычно индивидуален. Опять же, как и с чем рядом их хранили, как к нам везли или где у нас росли?

Симптомы аллергического синдрома обычно проявляются в виде першения в горле и кашля. Однако в тяжелых случаях возможен анафилактический шок – самое страшное в поллинозах.

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