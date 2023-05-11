Жителям ДНР угрожают натовские мины, целых 11 разновидностей

Противотанковая мина производства стран НАТО выглядит так. ФОТО: СЦКК ДНР

Поставки мин из стран НАТО привели к тому, что общее число типов взрывных устройств, смертельно опасных для гражданского населения и обычного транспорта, достигло одиннадцати. В силовом ведомстве Республики призывают всех к осторожности.

- Увидели что-то незнакомое в траве – не трогайте! Это вопрос вашей безопасности, - пояснил «Комсомолке».

Особая осторожность нужна в пригородах, в том числе на кладбищах.

- Не бродите по кладбищам, не нужно погибать в попытке найти могилу родственника. Не забирайтесь для пикников в отдаленные уголки. Нашу территорию дистанционно минируют и каждый день гибнут люди, - рассказали «Комсомолке» в силовом ведомстве.

Как выглядит мина «Лепесток» в ДНР знают все. Но подрывы все равно происходят, поскольку в траве она малозаметна. Новые мины еще опаснее.

- Если стоит цилиндр в траве – сразу звоните в МЧС. Не подходить и не трогать. Главное, держитесь от такого «сюрприза» как можно дальше. Есть мины с магнитным датчиком, которые сработают даже на проезжающий в стороне автомобиль, - призывают саперы читателей «Комсомолки».

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