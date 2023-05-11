Долги по зарплате шахтерам ДНР за четыре месяца выплатят до конца следующей недели

Горнякам обещают до 20 мая выплатить сразу четырехмесячную зарплату. Фото: МинУЭ ДНР

Четырехмесячные долги по зарплате шахтерам ДНР обещают выплатить до конца следующей недели. Об этом сообщил вице-премьер ДНР-министр угля и энергетики Республики Андрей Чертков.

- Провел расширенное совещание с нашими предприятиями как раз по поводу зарплаты и имущественных комплексов, которые хотим передавать инвесторам. Поэтому все предприятия в курсе, готовят соглашения, и на следующей неделе будут готовиться к выдаче зарплаты, - написал в своем телеграм-канале Чертков.

По его словам, Республика должна сегодня шахтерам деньги за январь, февраль, март. А с 15 мая добавятся апрельские суммы.

Глава Минугля рассказал о том, как идет процесс согласования документов по зарплате.

Все документы Правительством ДНР были подготовлены и перед праздником направлены в Минфин России и Минстрой России на последнее согласование суммы.

- Напомню, что ранее Рабочей группой М.Ш. Хуснуллина все эти документы были согласованы, Правительство Республики вместе с Минфином изыскали необходимые средства, и сейчас идет согласование с Минфином Российской Федерации. Мы очень надеемся, что это произойдет до конца недели. Председатель Правительства ДНР Евгений Александрович Солнцев в Москве, в том числе и по этому вопросу, который на контроле у Главы Республики, - сообщил Чертков.

После согласования в течение дня на заседании Правительства ДНР примут правительственный акт, затем он поступит к депутатам Народного Совета.

- Думаю, в течение 2-3 дней коллеги соберутся на свои комиссии и примут решение по внесению изменений в бюджет по сумме, которая необходима на зарплату шахтерам. И до конца следующей недели постараемся решить вопрос по выдаче зарплаты на угольных предприятиях, - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что Правительство ДНР начало готовить документы по зарплате в феврале, когда была дана команда от Минэнерго и Рабочей группы М.Ш. Хуснуллина.

- Мы столкнулись с тем, что многие шахты реально переделывали документы на выдачу зарплаты два, три, а некоторые и четыре раза, - подчеркнул Чертков. - Я понимаю, что зарплата превыше всего для наших шахтеров в сегодняшнем тяжелом моменте. Мы видим, что шахты работают, уголь добывается и используется на наших станциях. Несмотря ни на что зарплата будет выплачена, выплачена за 4 месяца и в мае.

Напомним, что ранее руководство Минугля обещало погасить долги по зарплате до майских праздников.

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