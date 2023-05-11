Наше будущее неразрывно связано с Россией, с Русским миром: Денис Пушилин поздравил жителей с Днем Республики

Денис Пушилин пожелал жителям новых свершений, благополучия, добра и скорейшего победного мира. Фото: АГ ДНР

С Днем Донецкой Народной Республики поздравил сегодня жителей врио Главы ДНР Денис Пушилин. Текст поздравления размещен на официальном сайте руководителя региона.

- Уважаемые жители Республики! Сегодня мы отмечаем 9-ю годовщину референдума о независимости Донецкой Народной Республики, и в этом году мы впервые празднуем этот день уже в составе Российской Федерации, – заявил Пушилин.

Он отметил, что свершилось великое событие, которого мы ждали, которое приближали: русский Донбасс вернулся на свою историческую родину!

- Дорогие земляки! Горжусь каждым из вас. Сплоченность жителей Донбасса помогла нам в 2014-м встать на путь борьбы за свободу, за то чтобы не допустить на нашу землю нацизм. Мы всегда будем защищать свое право говорить на родном языке, бережно хранить нашу культуру, историю и традиции. Потому что в этих ценностных корнях наша сила, в верности им – залог нашего духовного здоровья, - подчеркнул глава региона.

На долю жителей Донбасса выпало немало испытаний – долгие годы блокады и военной агрессии со стороны украинского режима.

- Вы, дорогие мои земляки, показали всему миру, что способны дать отпор врагу и самоотверженно бороться на стороне правды и справедливости. Теперь мы не одни. Наше будущее неразрывно связано с Россией, с Русским миром. Наша Победа еще впереди. Еще предстоит большая работа по восстановлению Республики. Я знаю, что каждый из вас готов не покладая рук трудиться, чтобы вновь возродить Донбасс, превратить наш край в процветающий, соединить его тысячами нитей – экономических, культурных, дружеских – с другими регионами огромной страны, нашей Родины – России, - заявил Денис Пушилин.

Он пожелал жителям Республики новых свершений, реализации всех намеченных планов, благополучия, добра и скорейшего победного мира.

Напомним, 11 мая 2014 года жители Республики на референдуме проголосовали за независимость ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Республики в ДНР 11 мая 2023 года: программа мероприятий, в каком формате пройдет, что посмотреть

Организаторы запланировали на День Республики в ДНР 11 мая 2023 года целый ряд мероприятий (подробнее)