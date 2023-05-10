Обновленный спортзал открыли в Мариупольской спортивной школе «Прометей»

Обновленный спортивный зал открыли в Мариупольской спортивной школе «Прометей». Фото: Скрин видео Первый Республиканский Телеканал

В Мариупольской спортивной школе «Прометей» открыли обновленный спортивный зал для занятий по каратэ, кикбоксингу и стрельбе из лука. В спортивном зале, как сообщает Первый Республиканский, уже провели первые занятия.

- Хочу сказать большое спасибо строительной компании из Санкт Петербурга, благодаря которой у нас есть такой красивый зал, - говорит директор комплексной детско-юношеской спортивной школы «Прометей» Борис Кленин.

Компания выполнила работы в поставленные сроки. Ее представители вручили директору символический ключ от нового зала, а также пожелали успехов спортсменам.

- Чтобы ваши тренировки были эффективны, и чтобы вы могли добиваться успехов! - пожелал представитель строительной компании из Ленинградской области Денис Титов.

- Тут висел большой плакат, на нем было написано: «Если ты хочешь быть первым, то уходи с тренировки последним». Вот под таким девизом должны проходить тренировки, - обратился к спортсменам директор комплексной детско-юношеской спортивной школы.

Спортсмены, которые занимаются в секциях, рады обновлению. Они уверены, что условия, в которых проходят тренировки, значат многое.

Тем временем, восстановление в Мариуполе продолжается и на других объектах. Сегодня мэр города Олег Моргун рассказал о ремонтно-восстановительных работах в здании городского управления капитального строительства, которые уже близятся к завершению.

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал о ремонтно-восстановительных работах в здании городского управления капитального строительства. Фото: Телеграм / Олег Моргун

- Строители Московской области полностью восстановили конструктив здания, установили новые стеклопакеты, заменили систему отопления и другие инженерные коммуникации, - отметил Моргун. - Сегодня специалисты ведут монтаж натяжных потолков и завершают внутреннюю отделку помещений. Финальным этапом восстановления станут фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Мэр Мариуполя поблагодарил правительство Московской области за помощь в обеспечении сотрудникам управления капитального строительства комфортных условий труда и быстрые темпы ремонтно-восстановительных работ.

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