«Дневник Vиктории»: 14-летняя художница из Павловки запечатлела лица военных, освобождавших ее село

Для каждой работы выбран свой цвет. Фото: «Арт-Донбасс»

В художественном музее «Арт-Донбасс» к празднованию Дня Республики открылась выставка 14-летней художницы из Павловки Виктории Козловой «Дневник Vиктории». Девочка запечатлела лица военных, освобождавших ее село.

РИСОВАЛА В ПОГРЕБЕ

- Весной прошлого года в селе Павловка Марьинского района во время боевых действий по его освобождению Виктория Козлова написала шестнадцать портретов защитников Донбасса. Тогда девочка и ее семья укрывались в погребе своего дома от украинских обстрелов, - рассказала директор художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко.

Для каждой работы выбран свой цвет. Фото: «Арт-Донбасс»

Руководитель музея также сообщила, что работы нарисованы карандашами. Для каждой Виктория выбрала свой цвет. Девочка увлекается рисованием с восьми лет. Занималась в народной студии изобразительного искусства «Степь». С 2017 года - участвовала в конкурсах рисунка, организованных «Арт-Донбассом».

ПОРТРЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ РОДСТВЕННИКАМ

Для каждой работы выбран свой цвет. Фото: «Арт-Донбасс»

- Большинство портретов подписаны, указана и малая родина военных - Хакасия, Донецк, Макеевка, Торез, Чувашия, Красноярск, Приморье, Белград. Но есть работы без имени и позывного бойца. Если близкие или родственники узнают своих ребят, мы готовы передать портреты их родных, - сказала Екатерина Калиниченко.

Сейчас Виктория с семьей живет во Владимире, где продолжает обучаться изобразительному искусству.

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