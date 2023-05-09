Более сотни снарядов по ДНР выпустили ВСУ 9 мая, под Волновахой ранена мирная жительница

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с начала суток выпустили по Донецкой Народной Республике более сотни ракет и снарядов. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ЧП В ОКТЯБРЬСКОМ

- ВФУ с начала суток выпустили по городам и селам ДНР 110 боеприпасов из ствольной и реактивной артиллерии, - сообщает СЦКК.

Пожилая женщина была ранена 9 мая под Волновахой в результате украинского обстрела. Инцидент произошел в селе Октябрьское.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Октябрьское (включен в зону ответственности администрации Великоновоселковского района) - по улице Молодогвардейской, 19 ранена женщина 1937 года рождения, - говорится в сводке экспертов СЦКК.

В ЭПИЦЕНТРЕ ОБСТЕЛОВ – ДОНЕЦК И ОЗЕРЯНОВКА

9 мая 2023 года украинские боевики кроме жилья, других объектов обстрелами повредили две школы - в Кировском районе Донецка и в Озеряновке. Противник продолжает обстреливать мирные кварталы преимущественно из натовского вооружения.

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