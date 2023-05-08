Многоквартирные дома в Мариуполе, получившие повреждения, ремонтируют строители из Подмосковья

Цвет жилых домов согласовывается с заказчиком работ и администрацией города. Фото: Скриншот видео Минстрой РФ

Пострадавшие многоквартирные дома в Мариуполе ремонтируют строители из Московской области по заказу публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя России. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

- Подмосковные специалисты по заказу ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Минстроя России проводят сложные работы по восстановлению конструктивных элементов и теплового контура многоквартирных домов Мариуполя, - говорится в сообщении.

В Минстрое рассказали, что строители устанавливают новые пластиковые окна, проводят ремонт кровли, фасада и межпанельных швов. Колористику жилых домов согласовывают с заказчиком работ и администрацией города. На объектах задействовано порядка 70 рабочих разных специальностей. Параллельно с восстановлением во дворах проводится комплексное благоустройство.

Отмечается, что при координации Минстроя России продолжается комплексная работа в новых регионах, вошедших в состав РФ, по восстановлению жилищного фонда, социальных объектов, дорог и коммунальной инфраструктуры. Особенно активно участвуют в рамках шефской помощи сегодня 56 субъектов России.

Напомним, что компания «Единый заказчик в сфере строительства» в первом квартале 2023 года построила и ввела в эксплуатацию в Мариуполе 10 новых многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 67 тысяч кв. метров.

Всего же силами «Единого заказчика» в приморском городе построено 20 многоквартирных жилых домов общей площадью более 120 тысяч кв. метров. Строительство осуществляется поквартально в едином стиле в соответствии с разработанной концепцией мастер-плана развития Мариуполя.

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