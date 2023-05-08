Мемориальные доски в память о ветеранах Великой Отечественной войны появятся на домах в Донбассе

Председатель МГЕР Антон Демидов рассказал, чем вызвана эта инициатива. Фото: МГЕР

Мемориальные доски в память о ветеранах Великой Отечественной войны появятся на домах жителей ДНР и ЛНР по инициативе общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГЕР.

- Порядка 2 тысяч наших активистов прошли через волонтерскую и гуманитарные миссии на Донбассе. Зачастую жители освобожденных территорий просят волонтеров установить мемориальные доски в память о ветеранах. Для них это особенно важно, потому что украинские нацисты сносили памятники героям-освободителям, запрещали носить Георгиевские ленты, отмечать День Победы, — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

Первую памятную доску планируется установить в городе Ждановке в память о кавалере ордена Отечественной войны Иване Харитоновиче Бицадзе.

Иван Бицадзе родился 7 ноября 1925 года в Грузии. Прямо со школьной скамьи он ушел на фронт добровольцем, шестнадцатилетним парнем, прибавив себе два года в свидетельстве о рождении. Его фронтовые дороги пролегли от Кавказа до Берлина. В 1944 году получил ранение во время боя за Сапун-гору, дошел до Берлина и оставил свой автограф на стенах Рейхстага. После войны Иван Харитонович активно участвовал в общественной жизни Ждановки. Работал в Совете ветеранов, встречался с молодежью и школьниками, передавая поколениям память о Великой Отечественной войне. Иван Бицадзе умер 13 марта 2019 года в возрасте 93 лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харцызке дети поздравили ветерана-кавалериста, освобождавшего Венгрию от фашистов

В ДНР чествуют ветеранов Великой Отечественной войны (подробнее)