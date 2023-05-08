Сергей Кириенко и Денис Пушилин посетили Шахтерскую гимназию, в которой шефы из Сахалина проведут капитальный ремонт

Директор Людмила Горчева рассказала, что отремонтируют в гимназии. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Пушилин совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетили Шахтерскую гимназию, в которой в этом году запланирован капитальный ремонт. Его проведут специалисты из Сахалинской области – шефа-региона, помогающего восстанавливать Шахтерск.

Пушилин и Кириенко осмотрели столовую, учебные и компьютерный классы, спортзалы и актовый зал учебного заведения, прилегающую территорию под строительство пришкольных стадионов.

Зампредседателя Правительства Сахалинской области Александр Ремезов рассказал, что шефом-регионом запланирован ремонт Шахтерской школы искусств, строительно-монтажные работы на трансформаторных подстанциях. Особое внимание уделят пищеблокам в гимназии и школах № 18 и № 1. Всего Сахалинская область в этом году проведет работы на 25 объектах города. Уже приступили к работам на 20 из них, причем шесть – это объекты образования.

- Они Шахтерск воспринимают как свой, – сказал глава городской администрации Александр Шатов.

Он отметил, что работа с коллегами из братского региона идет с полным взаимопониманием, также налажено взаимодействие с бойцами из Сахалинской области, которые продвигаются на Угледарском направлении.

- Вам очень важно сейчас ребят из Сахалина здесь поддерживать, – подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Шахтерская гимназия пострадала в период боевых действий в 2014 году. Были повреждены крыша здания, актовый зал, выбиты окна. Учреждение было восстановлено в мае 2015 года.

Гимназия получила повреждения от обстрела ВСУ в 2014 году. Фото: АГ ДНР

Директор Людмила Горчева рассказала, что сейчас в учебном заведении отремонтируют мягкую кровлю, актовый зал, пищеблок, компьютерные залы, оборудуют спортивные площадки для детей.

- Планируют начать 1 июня и закончить к началу учебного года, то есть наши дети должны прийти в уже обновленную гимназию – оборудованную, красивую, – сообщила директор.

По ее словам, в гимназии обучаются 675 детей, работают более 60 педагогов. Все преподаватели прошли обучение на курсах в Российской Федерации.

- Много опыта передают делегации, которые приезжают к нам и проводят мини-семинары, мини-курсы, в том числе из Пермского края, Сахалинской области, – подчеркнула Людмила Горчева.

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