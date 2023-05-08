Вице-премьер РФ и председатель Правительства ДНР осмотрели стадион «Донбасс Арена» в Донецке

Дмитрий Чернышенко (в центре) и Евгений Солнцев (справа) осмотрели состояние стадиона «Донбасс Арена». Фото: ТГ/Солнцев

Стадион «Донбасс Арена» в Донецке осмотрели заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев. В течение двух дней руководители побывали в вузах и на спортивных объектах в Донецке и Мариуполе и оценили ход ведущихся там работ.

- Первый - в Мариуполе. Побывали на стройплощадках двух вузов - Приазовского государственного политехнического университета и МГУ им. А.И. Куинджи. Капитальный ремонт ведется во всех учебных корпусах: завершается монтаж кровельных конструкций и установка окон, меняются наружные и внутренние инженерные мети, в некоторых зданиях специалисты уже приступили к внутренней отделке, - написал в своем телеграм-канале Солнцев.

Он отметил, что объем работ колоссальный. Но строители заверяют, 1 сентября оба вуза радушно встретят своих студентов. Кстати, строятся они с запасом по вместимости, здесь могут обучаться более 10 тысяч человек.

- Заехали и в СК «Ильичевец». Он преображается буквально на глазах. Строители делают все, чтобы уже осенью почти 500 воспитанников спортивных секций смогли тренироваться в родных залах, - рассказа премьер министр.

Напомним, работы в Мариуполе ведут специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

На рабочем совещании с профильными специалистами Чернышенко и Солнцев обсудили вопросы улучшения качества работы сетей связи, телерадиовещания и внедрения цифровых сервисов в Республике. В том числе, определились с перечнем почтовых отделений, которые будут модернизированы в первую очередь.

- Главная задача, которую определил Президент России и глава федерального Правительства, - чтобы уровень всех государственных сервисов соответствовал общероссийскому. Будем ее выполнять, - заверил Солнцев.

Второй день руководители провели в Донецке. Осмотрели «Донбасс Арену» и заехали в училище олимпийского резерва им. С. Бубки. Предварительно оценили объем необходимых ремонтно-восстановительных работ.

- С помощью федерального центра мы их обязательно проведем. В нашей Республике любят спорт и активный образ жизни. Мы уверенно лидируем среди новых регионов и по количеству спортсменов - больше 50 тысяч, и по количеству спортобъектов - порядка 3 тысяч, - сообщил глава Правительства ДНР.

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