В боевых действиях боязливые погибают первыми

Станислав буквально живет на передовой. Фото: Личный архив.

Станислав позывной «Самара» Варг приехал к нам в редакцию прямо с передовой. От него пахло дымом. А взгляд прямо так сразу не опишешь. Такой взгляд видели у многих военных, не из «диванных войск». В нем читается все, что видел этот человек – гибель, риск, чьи – то подвиги и неудачи.

В гостях у КП-Донецк Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

С удивлением узнали, что Стас успел побывать журналистом, сам из Харькова. Прибыл в Донецк в начале конфликта в Донбассе. Сначала на линию соприкосновения, потом занимался журналистикой, затем снова в бой.

Возможно, не всем нравилось, как он освещал события. Лет восемь назад было много «как бы патриотов», которые конкурировали и фактически чуть ли не съедали друг друга – обычное дело для времени перемен. Но по отношению к читателям Стас оставался честен.

- Служу в «сотой» бригаде, - сдержанно говорит Стас. – Был во многих местах – Запорожье, ЛНР, Волноваха. Что называется, где нас только не носило! Сейчас я заместитель командира батальона по военно-политической работе.

Начало боевого пути

- Давно сражаетесь?

- В СВО участвую с февраля, с самого начала. А вообще в ДНР приехал в конце 2014 года, из Харькова. По гражданской специальности я электрик по обслуживанию аэропортов. Стажировался в свое время в аэропорту Донецк.

В Народной милиции ДНР служил с 2015 по 2018, с небольшими промежутками. Но тогда мой опыт и опыт ребят, которые участвовали в боевых действиях - он был разным. Где я стоял на позициях, там все скучно было (в данном случае, «скучно» означает, что интенсивность боевых действий была невысокой – Ред.). Позиционные боевые действия тогда и сейчас – они очень разные по своему характеру.

А потом пехота, танковый батальон и уже артиллерия – так я стал артиллеристом.

Артиллерию называют "богом войны". Фото: Личный архив

А с 2019 по январь 2022 я был общественным активистом и журналистом.

Боевое братство существует

- Чем вам запомнился первый период службы?

- Я узнал, что такое армия. Когда я приехал, мне было 18 лет, соответственно, срочную службу я не служил. Узнал, что такое боевое братство.

- Некоторые блогеры, утверждают, что это миф…

- Все зависит от конкретных людей и обстоятельств. Многие так живут, чтобы это никогда не было мифом.

Например, год назад меня ранило. Я был командиром артиллеристского взвода, наш расчет вел огонь из МТ-12 «Рапира» (100-миллиметровое буксируемое противотанковое орудие – Ред.) по двум БМП противника на Невельском направлении. По нам открыли ответный артиллерийский огонь. Я приказал расчету уйти в укрытие, а сам продолжил стрелять.

Парни посмотрели, что командир не прячется, сами вышли и стали помогать. Противник пристрелялся, снаряды стали рваться совсем близко. Двоих я успел загнать в укрытие, а двое получили ранение вместе со мной.

Отмечу, никто не заставлял солдат выйти из укрытия, наоборот, нужно было применять командирские навыки, чтобы они укрылись. Чем не пример боевого братства?

- И чем все закончилось?

- 155-мм снаряд натовского образца разорвался в 3-5 метрах. С перелетом. Осколками посекло, но никого не убило. Повезло, конечно.

Я анализировал происшедшее, получается, что нас поймали в «артиллерийскую вилку». Первый снаряд ударил с недолетом перед орудием, второй в стороне, третьим нас ранило.

Я в больнице в новостях читал, что ВСУ передали новые орудия, вот под такое мы и попали. Противник стрелял довольно бегло, но… и я и мои ребята живы.

Кстати, потом я разговаривал с ребятами на передовой, точность огня из этих орудий упала. Если новые передают – опять возрастает. В общем, разумная осторожность не повредит.

Еще одно наблюдение: пока у них не было иностранных орудий, выдающейся точности стрельбы ВСУ не демонстрировали. Дали новые пушки – повысилась. Хорошо бы всем военным это иметь в ввиду.

Брошенные животные часто прибиваются к военным. Фото: Личный архив

- Сильно ранило?

- Все уже в строю. Я так скажу: в ходе боевых действий есть место удачи. Чаще всего не везет тем, кто от опасности пытается убежать. Человек не хочет на передовую лишний раз ехать, уклоняется, хитрит – я заметил, таких чаще убивает и ранит. Если же солдат в меру испытывает страх и способен с ним совладать – шансы гораздо выше, чем у тех, кто боится. И, конечно, на рожон лезть тоже не надо.

Есть еще один момент, который я понял: ты полгода сражаешься без единой царапины и тебя посещает коварная мысль – а, со мной ничего не будет. Ты в некотором смысле перестаёшь себя беречь, бронежилет лишний раз не оденешь – и получаешь ранения, которые ты мог бы и не получить.

Спина болеть будет обязательно

- Бронежилет действительно тяжело носить постоянно?

- Спина будет болеть. Не только от него, но и от перебежек с грузом боеприпасов за спиной, несешь ведь килограмм тридцать, а то и больше. Под огнем противника, зачастую. И если человек достаточно долго служит на передовой, добрался до командных должностей – обязательно будет жаловаться на боли в спине.

Нельзя бездумно с рюкзаком, полным боеприпасов, прыгать из кузова «Урала». Здесь долго можно перечислять. Спина - это проблема солдат, с этим все смирились и живут.

- На передовой, судя по видео, грязь - неизменный спутник жизни.

- Там то грязно, то пыльно. Приехав туда, нельзя остаться чистым. И все меняется очень быстро: вчера и всю неделю ты здесь проезжал, а сегодня застрял на автомобиле высокой проходимости. Если идет дождь, вся пехота мокрая. Артиллерия – по ситуации. В дождь, в штормовую никто сражаться не любит: ни мы, ни ВСУ. Но если есть приказ – сражаемся.

Мотивация у противника есть, хоть их и запугивали

- Как вы оцениваете уровень подготовки солдат ВСУ?

- К нам в плен попадали мобилизованные, я с ними разговаривал. В том числе с обученными украинскими инструкторами артиллеристами, которых ситуативно перебросили во вражескую пехоту. Мотивация сражаться у них есть, видимо, хорошо работает их пропаганда. Конечно, попадая в плен, ведут себя по-разному.

Солдаты нашей бригады взяли в плен украинского пулеметчика, который стрелял со своей позиции один. Т.е. там других солдат уже не было, отступили, а он остался. Может, отход прикрывал, может еще по какой причине.

Всушник нам в глаза смотрел и говорил, что не пулеметчик, пулемета в руках не держал и по нашим солдатам не стрелял. На вопрос, кто вел огонь, если на позиции в момент ее штурма он остался один, повторял все то же – не стрелял и все. По документам, 45 лет, из села в Житомирской области. По виду ему лет 60.

Я не знаю, чем его запугали, но мотивация есть. Противника недооценивать нельзя.

- Отступать ВСУ не слишком торопятся?

- Когда они отступают и на позицию заходят наши солдаты, украинцы начинают ее обстреливать. Идет планомерная работа – освобождается нами позиция за позицией, посадка за посадкой. Да, не быстро. Но самонадеянным в ходе БД (боевых действий – Ред.) быть нельзя.

Кстати, я бы не сказал, что у них прям крутые окопы. Одна из крайних взятых нашими позиций поразила тем, что траншея откопана едва по колено. Они пытались ее удерживать, хоть и безуспешно.

Очень личное

- Ты женат?

- Собираюсь оформить брак. Раньше мечтал о такой большой свадьбе, где соберутся мои друзья. По разным причинам не все могут приехать. Но узаконить брак нужно. Я занимаюсь, увы, и делами погибших бойцов. Некоторые жили гражданским браком, имели детей. Очень сложно потом приходится вдове доказывать свое право на выплаты. Поэтому узаконить отношения крайне важно.

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