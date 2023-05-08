Почти 10 тысяч бюджетных мест в вузах: По каким правилам будет проходить приемная кампания для абитуриентов из новых регионов

Выделено почти 10 тысяч бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в вузы Донецкой Народной Республики. По программам бакалавриата - более 4,6 тысячи мест, специалитета - свыше 1,9 тысячи, магистратуры - более 3 тысяч. Кроме того, в аспирантуре предусмотрено 236 мест, в ординатуре - 52, по программам ассистентуры-стажировки в области искусств - два места.

Выпускники школ в новых регионах могут поступать в местные вузы как по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по внутренним вступительным испытаниям вузов. В вузы других регионов ребята также могут поступить по ЕГЭ или по внутренним вступительным экзаменам.

Вступительная кампания в вузах ДНР по программам бакалавриата и специалитета начнется с 20 июня. Абитуриенты могут подать документы в 16 государственных высших учебных заведений региона. Далее идет процедура обработки заявлений, отдельная сдача различных творческих или профессиональных вступительных испытаний либо тех испытаний, которые вуз устанавливает самостоятельно. С 28 по 30 июля проводится этап приоритетного зачисления (например, победители, призеры интеллектуальных мероприятий). Основной этап зачисления состоится с 3 по 9 августа.

- В этом году все пройдет по хорошо знакомым правилам для абитуриентов, кардинальных изменений не будет, - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Важный момент для жителей новых регионов касается документов об образовании. Ребята, поступающие в вузы на территории новых субъектов и в филиалы других вузов РФ, расположенные на территории новых регионов, а также поступающие в вузы, расположенные на территории иных субъектов РФ, вправе представить документ об образовании или о квалификации, полученный в ДНР или на Украине до дня принятия новых регионов в Российскую Федерацию, без представления свидетельства о признании иностранного образования.

Отдельно Валерий Фальков рассказал на заседании президиума Совета законодателей РФ о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он сообщил, что в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета на бюджет могут поступить следующие категории граждан:

Герои Российской Федерации;

Лица, награжденные тремя орденами Мужества;

Дети военнослужащих - участников спецоперации (в некоторых случаях они могут быть зачислены без результатов ЕГЭ. Это касается поступающих, чьи родители погибли или получили ранение, либо заболевание в ходе спецоперации);

Дети военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах.

Также действует особая квота на поступление в вуз для ветеранов боевых действий и граждан, которые получили инвалидность в период прохождения военной службы.