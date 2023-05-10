Наши семьи окружены заботой: В регионах создают единые системы для помощи родным участников СВО

Социальные кураторы могут организовать семьям военных помощь абсолютно в разных вопросах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Липецкой области организовали «Патронаж». Так называется система персональных помощников. Через чат-бот в Telegram в любое время суток готов выйти на связь сотрудник соцзащиты. Его называют социальным куратором. Это тот человек, который отвечает буквально за все, что связано с вопросами семей мобилизованных.

Маме, папе или жене военного социальные кураторы могут организовать помощь абсолютно в разных вопросах: от консультирования и доставки продуктов на дом до помощи в поклейке обоев и замены зимней резины на машине. Статистика показывает, что только в городе Липецке через патронажный чат-бот предложение «переобуть машины» оценили 30% семей.

- У нас в области есть очень возрастные родители, которые с трудом пользуются смартфонами. С ними общаемся звонками, конечно. У каждой семьи есть свой куратор, они их всех знают, да и наши коллеги в курсе, когда и кому из родных можно и нужно звонить. Хотя, между прочим, люди постарше, которым удобнее как раз смартфон - едва ли не самые активные пользователи «Патронажа», - рассказала директор липецкого областного Центра социальной защиты населения Кристина Горбачева.

- Темы для взаимодействия через чат-бот - любые. Выплаты, компенсации и льготы по закону - обязательно. Многие не знали, что именно им положено. И про новые возможности тоже рассказывать надо, - добавила начальник Управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Один из запросов социальным кураторам был с просьбой помочь оформить документы. Но сотрудники соцзащиты сделали даже больше.

- 55-летний папа мобилизованного проживал в доме, который достался по наследству от его родителей. Но после их смерти прошло 15 лет, а право собственности так и не было подтверждено. Мы помогли составить документы, потом подвели воду, на этом не останавливаемся, держим связь, будем помогать дальше во всех вопросах, - отметила социальный куратор Оксана.

Цифровизация - это один из приоритетных инструментов в помощи мобилизованным и их семьям. Кураторы - это служба одного окна, координация и решение всех вопросов через конкретного, прикрепленного к семье человека. Куратор уточняет потребности и распределяет их. Волонтерам, НКО, здравоохранению, организациям из сферы образования, культуры, ЖКХ - всем. И контролирует исполнение тоже он.

Социальные кураторы - это как семейный менеджер. Если в области раньше к соцработникам приходили люди, то сейчас наоборот.

- Мы выясняем, что можно сделать для семей участников СВО вне зависимости от нормативов и бумаг. И работаем с властями, с бизнесом, с волонтерами - лишь бы сделать как положено, - рассказала социальный куратор Елена Анатольевна.

Социальные помощники говорят, что бизнес всегда идет навстречу. Есть, например, те же предприниматели-шиномонтажники, они бесплатно на лето или зиму машины переобувают, сами людям звонят - выясняют, когда кому удобно.