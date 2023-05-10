Владимир Путин: Это наши исторические земли и родные для нас люди

28 апреля Владимир Путин приехал в Петербург для участия в Совете законодателей. Ежегодно в Таврическом дворце, где заседал первый, еще царский парламент, собираются члены Думы и Совфеда. В нынешнем депутаты обсудили соцподдержку участников СВО и межбюджетные трансферты для ее оплаты.

- В парламентской повестке прошлого и текущего года важнейшее, центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты наших героев - военнослужащих, добровольцев, тех, кто был призван по мобилизации, - в самом начале напомнил глава государства.

Он поблагодарил думцев и сенаторов за то, что они быстро принимали необходимые законы.

- Тем не менее пока сделано, конечно же, не все. Целый ряд новых мер по поддержке участников спецоперации и их семей предложен парламентской рабочей группой, и, конечно, его нужно проработать, - отметил президент.

Вот о каких мерах речь:

Восстановление полиса ОМС у солдата во время отпуска. А то по закону полис ОМС не действует во время службы. В итоге бойцы не могут лечиться в обычных больницах, когда приезжают в отпуск домой.

В прифронтовых регионах местные власти создают отряды теробороны. Они охраняют мосты, патрулируют важные объекты, помогают правоохранителям. При этом официального правового статуса у тероборонщиков нет. Оружие им по закону не положено. В комиссии считают, что этот пробел надо устранять.

Власти хотят упростить военную ипотеку. Сейчас рядовым и сержантам надо служить больше трех лет, чтобы получить на нее право (когда кредит за военного выплачивает государство). Для участников спецоперации предлагается снять 3-летнее ограничение.

Выравнивание доходов контрактников и мобилизованных. В положении мобилизованных, контрактников и добровольцев остаются диспропорции. Мобилизованный получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился - на передовой или в тылу, а контрактник - только если он непосредственно на передовой.

ЦИФРЫ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета законодателей рассказал, сколько денег страна направила на поддержку ветеранов СВО.

- В общей сложности в 2022 году субъекты РФ направили на поддержку участников СВО и членов их семей более 57 млрд рублей. В первом квартале 2023 года - 14,5 млрд, - заявил член Кабмина.

По словам министра, дополнительные меры поддержки бойцов есть в 77 регионах. Он напомнил, что в некоторых субъектах для ветеранов и членов их семей установлены ежемесячные выплаты, выплаты на детей, освобождение от коммунальных платежей и транспортного налога.