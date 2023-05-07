Новые дома, новый город, новая жизнь: Как сейчас восстанавливают Мариуполь

Приморский парк и набережную начали восстанавливать.

ПРАЗДНУЮТ НОВОСЕЛЬЕ

Наталья и Виктор - новые жители домов по проспекту Ленина, 146, и проспекту Строителей, 3. Ключи им вручили торжественно. Об этом в телеграм-канале рассказал глава администрации города Олег Моргун, который вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, главой правительства ДНР Евгением Солнцевым, а также гендиректорами компаний «Единый заказчик в сфере строительства» и «Фонд развития территорий» Кареном Оганесяном и Ильшатом Шагиахметовым выполнил почетную миссию.

- Жилой комплекс на проспекте Ленина уже стал одной из визитных карточек Мариуполя, - говорит Карен Оганесян. - В сжатые сроки и в достаточно сложных условиях строителям удалось возвести здесь уже восемь вот таких прекрасных и комфортных домов на более чем 700 квартир. В мае мы планируем полностью завершить благоустройство и сдать оставшиеся корпуса.

Площадь нового введенного в эксплуатацию многоэтажного дома по проспекту Строителей составляет почти восемь тысяч квадратных метров.

- В девятиэтажном доме расположено 70 комфортных одно-, двух- и трехкомнатных квартир с функциональной планировкой и просторной площадью, - рассказывает Оганесян. - Все они сдаются с чистовой внутренней отделкой, оборудованы сантехникой и электроплитами. Придомовая территория обустроена современной детской площадкой и зоной парковки.

ПРИМОРСКИЙ ПАРК: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Жизнь в Мариуполе возрождается, город кирпичик за кирпичиком отстраивается вновь! Так, начались работы по благоустройству самого большого в городе парка, Приморского, и набережной. Фронт работ впечатляет - 78 гектаров.

Что там изменится?

Во-первых, приведут в порядок дорожки и тропинки, а это, между прочим, 19 км пеших зон. Во-вторых, обустроят новые спортивные и детские площадки, зоны для пикника и отдыха. В-третьих, восстановят набережную и пляж.

На территории Приморского парка отреставрируют мемориал «Освободителям Донбасса» и площадь вокруг него, Холм Славы, а кроме того, главную смотровую площадку, Свято-Николаевский храм и мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Гулять по обновленному парку горожане смогут уже 1 сентября.

Центр города в Мариуполе тоже скоро будет не узнать. Глава администрации города Олег Моргун рассказал о грандиозных планах - появятся отделения почты и банка, кафе и другие социальные объекты.

ЗНАМЕНИТЫЙ ОСОБНЯК СО ЛЬВАМИ ВОЗРОДЯТ

Дом по адресу Виктора Нильсена, 10, в Мариуполе - одна из визитных карточек города. Особняк со львами, или дом Гугеля, расположен в исторической части, построен в стиле модерн. Название получил, конечно, не случайно. Он украшен двумя маскаронами - скульптурными изображениями - в виде головы льва.

Само здание было возведено по проекту архитектора Виктора Нильсена, который приехал в Мариуполь в 1901 году.

В ходе боевых действий в Мариуполе в 2022 году в результате обстрелов со стороны украинских боевиков особняк со львами был поврежден. Однако благодаря помощи Липецкой области визитная карточка города получила новую жизнь. За его восстановление взялась подрядная организация Фонда капитального ремонта региона.

- Строители отремонтировали крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменили окна и двери. К работам старались подходить максимально деликатно, чтобы сохранить исторический вид, - рассказывают в пресс-службе правительства Липецкой области. - Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу, как и еще 30 объектов, среди которых детский сад, школа и технический лицей. В большинстве из них строительно-монтажные работы завершены.

СТУДЕНТАМ - УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КВАРТАЛЫ

Восстановление двух ведущих высших учебных заведений города - Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) и Мариупольского государственного университета (МГУ) - тоже продолжается.

- Университетский квартал позволит объединить молодежь города и даст новые возможности для развития образовательного и творческого потенциала, - уверены в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». - Самое главное, работы планируют завершить уже к 1 сентября. Новая жизнь ждет студентов!