Завершили работы в рекордные сроки: в Мариуполе запустили движение трамваев

Одни из восстановленных трамваев впервые проходят обкатку по маршруту Ильичевское депо - Городская больница № 2.

Вот что сказал президент:

- Сегодня в Мариуполе возобновляется трамвайное движение. Это значимое событие для города, для жителей. Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь ровно - почти что ровно - 90 лет назад, а точнее, 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью. В марте текущего года в ходе поездки в Мариуполь мы говорили с коллегами об основных городских проблемах, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения.

Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, - в целом создавать современную систему пассажирских перевозок.

Отмечу, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализуется благодаря содействию правительства Санкт-Петербурга.

Хочу сказать спасибо всем российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации. И конечно, благодарю за напряженный труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах.

Знаю, что они ведутся в высоком темпе, и уже есть зримые результаты.

ВАЖНО

Ознакомиться с расписанием движения общественного транспорта в Мариуполе можно на сайте transport-dnr.ru.

Подарок к юбилею

Трамвайное движение в Мариуполе торжественно запустили в майские праздники - к 90-летию трамвайной системы города.

Этому знаковому событию предшествовали восстановительные работы, после завершения которых и была запущена первая восстановленная трамвайная линия. За два с половиной месяца подрядчики смонтировали новую контактную сеть по всей длине маршрута, уложили новые питающие фидеры, заменили все питающих силовые подстанции, фидерные шкафы, дистанции рельсового пути, поврежденного снарядами, заменили опоры контактной сети.

Как говорят транспортные старожилы Мариуполя, ремонт проведен на высшем уровне.

КСТАТИ

Санкт-Петербург поможет в установке современных остановочных павильонов.

- На первом трамвайном маршруте планируется разместить более 40 таких павильонов, - сказал мэр Мариуполя Олег Моргун. - А всего в Мариуполе город-побратим готов оборудовать свыше 100 остановок общественного транспорта.