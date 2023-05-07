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Политика7 мая 2023 11:54

Важно не только восстанавливать объекты, но и развивать экономику: Принята программа социально-экономического развития новых регионов

Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику
Авторы (2):
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Дмитрий СЕРГЕЕВ
На этот год запланировано построить около 200 тысяч квадратных метров нового жилья.

На этот год запланировано построить около 200 тысяч квадратных метров нового жилья.

ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

- Президентом поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям, - сообщили в правительстве.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о деталях программы социально-экономического развития четырех регионов. По его словам, комплексный план мероприятий рассчитан на 2023 - 2025 годы с целевыми показателями до 2030 года и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий.

- Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику, - подчеркивает Марат Хуснуллин. - В программе также прописаны меры по поддержке их бюджетов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий.

В ДОНЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МИКРОРАЙОН «ФЛОРА»

В Донецкой Народной Республике уже начата работа над принятием региональной программы.

- Региональная программа социально-экономического развития предусматривает всестороннее развитие населенных пунктов освобожденных территорий: оказание поддержки гражданам, лишившимся жилья, восстановление объектов социальной сферы, развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие промышленности, строительство дорог и многое другое, - сообщил министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

Эдуард Осипов.

Эдуард Осипов.

Он рассказал, что в этом году в республике планируется восстановить 2129 многоквартирных жилых домов и построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Также в 2023 - 2025 годах в регионе пройдет восстановление более 400 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов.

В 2024 - 2025 годах в ДНР запланировано достроить и ввести в эксплуатацию пятнадцать долгостроев, а также строительство жилых домов в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

- Предполагается реализация проекта «Жилой район микрорайона «Флора» по улице Одинцова в Куйбышевском и Кировских районах Донецка. Там планируется построить около 14 тысяч квартир. Новый микрорайон появится в течение десяти лет. Также планируется достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом № 2 комплекса в микрорайоне Домостроителей по улице Листопрокатчиков, - отметил Эдуард Осипов.

До 1 апреля 2024 года планируется капитальный ремонт на легкоатлетическом стадионе, в спортивном комплексе «Локомотив», теннисном клубе «Калинова Балка» в Донецке и конноспортивной базе в Макеевке.

Помимо этого, будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для занятий различными видами спорта в Донецке, Макеевке, Енакиеве и Горловке.

РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ

По данным минстроя ДНР, на период 2023 - 2024 годов в восьми городах республики - Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Светлодарске, Волновахе и Мироновском - будет проведена модернизация 115 объектов теплоснабжения и капитальный ремонт 76 километров теплосетей. В Донецке, Макеевке, Горловке и Мариуполе запланирован капремонт 16,93 километра сетей водоснабжения, а также ремонт двух канализационных насосных станций в Мариуполе.

Восстановление жилья не останавливается ни на день.

Восстановление жилья не останавливается ни на день.

БЛАГОУСТРОЯТ ГОРОДА

Минстрой России профинансирует мероприятия по благоустройству Донецка, Макеевки, Енакиева, Иловайска, Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского, Першотравневого и Володарского районов. Напомним, что сейчас идет голосование за те общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Шахтерск, Снежное заявили на конкурс 27 дизайн-проектов.

Отдать свой голос за них можно до 31 мая на сайте 80.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайтах муниципалитетов.

Бульвар Шевченко в Харцызске после реконструкции и благоустройства стал одним из самых популярных мест отдыха горожан.

Бульвар Шевченко в Харцызске после реконструкции и благоустройства стал одним из самых популярных мест отдыха горожан.

ПОЯВИТСЯ ЧИСТАЯ ВОДА

- Большая программа подготовлена по реконструкции систем водоснабжения для различных населенных пунктов. В общей сложности благодаря программе «Чистая вода» качество услуг централизованного водоснабжения будет улучшено для 2,5 миллиона жителей республики, - сказал Эдуард Осипов. Руководитель минстроя ДНР сообщил, что для насыщения рынка строительными материалами и конструкциями будет оптимизирована работа действующих предприятий, а также планируется запустить остановленные предприятия промстройматериалов и строительной индустрии.

В этом году в ДНР реализуется большая программа ремонта автодорог, в том числе и муниципальных. Сейчас ремонтируют наиболее аварийные участки улично-дорожной сети в двадцати трех городах и районах республики.

В ГОРЛОВКЕ ПОСТРОЯТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД

В Горловке за счет средств шефа-региона Кемеровской области будет построен асфальтобетонный завод. Новость сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Наряду с основными мощностями по производству 120 тонн смеси в час в состав предприятия войдут бетонно-растворный узел и комплекс техники для укладки асфальта. Запуск завода запланирован на конец августа, - уточнил мэр города.

Он также добавил, что благодаря открытию асфальтобетонного завода стоимость ремонта одного квадратного метра дорог в городе и районе снизится с 3 тысяч рублей до 1,6 - 1,7 тысячи. Ведь нужную для ремонта смесь не нужно будет ниоткуда везти: ее будут делать на месте. К сожалению, надеяться на два других завода, существующих в городе, невозможно - они находятся возле линии боевого соприкосновения и практически разбиты.

От первого лица

Президент России Владимир Путин:

- Нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с правительством. На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы. Не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть.

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