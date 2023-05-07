Важно не только восстанавливать объекты, но и развивать экономику: Принята программа социально-экономического развития новых регионов

На этот год запланировано построить около 200 тысяч квадратных метров нового жилья.

ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

- Президентом поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям, - сообщили в правительстве.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о деталях программы социально-экономического развития четырех регионов. По его словам, комплексный план мероприятий рассчитан на 2023 - 2025 годы с целевыми показателями до 2030 года и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий.

- Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику, - подчеркивает Марат Хуснуллин. - В программе также прописаны меры по поддержке их бюджетов, перезапуску работы ключевых отраслей и предприятий, восстановлению производственных фондов и развитию промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда бюджетников, профориентации молодежи, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий.

В ДОНЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МИКРОРАЙОН «ФЛОРА»

В Донецкой Народной Республике уже начата работа над принятием региональной программы.

- Региональная программа социально-экономического развития предусматривает всестороннее развитие населенных пунктов освобожденных территорий: оказание поддержки гражданам, лишившимся жилья, восстановление объектов социальной сферы, развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие промышленности, строительство дорог и многое другое, - сообщил министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

Эдуард Осипов.

Он рассказал, что в этом году в республике планируется восстановить 2129 многоквартирных жилых домов и построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Также в 2023 - 2025 годах в регионе пройдет восстановление более 400 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов.

В 2024 - 2025 годах в ДНР запланировано достроить и ввести в эксплуатацию пятнадцать долгостроев, а также строительство жилых домов в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

- Предполагается реализация проекта «Жилой район микрорайона «Флора» по улице Одинцова в Куйбышевском и Кировских районах Донецка. Там планируется построить около 14 тысяч квартир. Новый микрорайон появится в течение десяти лет. Также планируется достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом № 2 комплекса в микрорайоне Домостроителей по улице Листопрокатчиков, - отметил Эдуард Осипов.

До 1 апреля 2024 года планируется капитальный ремонт на легкоатлетическом стадионе, в спортивном комплексе «Локомотив», теннисном клубе «Калинова Балка» в Донецке и конноспортивной базе в Макеевке.

Помимо этого, будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для занятий различными видами спорта в Донецке, Макеевке, Енакиеве и Горловке.

РЕШАТ ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ

По данным минстроя ДНР, на период 2023 - 2024 годов в восьми городах республики - Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Светлодарске, Волновахе и Мироновском - будет проведена модернизация 115 объектов теплоснабжения и капитальный ремонт 76 километров теплосетей. В Донецке, Макеевке, Горловке и Мариуполе запланирован капремонт 16,93 километра сетей водоснабжения, а также ремонт двух канализационных насосных станций в Мариуполе.

Восстановление жилья не останавливается ни на день.

БЛАГОУСТРОЯТ ГОРОДА

Минстрой России профинансирует мероприятия по благоустройству Донецка, Макеевки, Енакиева, Иловайска, Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского, Першотравневого и Володарского районов. Напомним, что сейчас идет голосование за те общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Шахтерск, Снежное заявили на конкурс 27 дизайн-проектов.

Отдать свой голос за них можно до 31 мая на сайте 80.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайтах муниципалитетов.

Бульвар Шевченко в Харцызске после реконструкции и благоустройства стал одним из самых популярных мест отдыха горожан.

ПОЯВИТСЯ ЧИСТАЯ ВОДА

- Большая программа подготовлена по реконструкции систем водоснабжения для различных населенных пунктов. В общей сложности благодаря программе «Чистая вода» качество услуг централизованного водоснабжения будет улучшено для 2,5 миллиона жителей республики, - сказал Эдуард Осипов. Руководитель минстроя ДНР сообщил, что для насыщения рынка строительными материалами и конструкциями будет оптимизирована работа действующих предприятий, а также планируется запустить остановленные предприятия промстройматериалов и строительной индустрии.

В этом году в ДНР реализуется большая программа ремонта автодорог, в том числе и муниципальных. Сейчас ремонтируют наиболее аварийные участки улично-дорожной сети в двадцати трех городах и районах республики.

В ГОРЛОВКЕ ПОСТРОЯТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД

В Горловке за счет средств шефа-региона Кемеровской области будет построен асфальтобетонный завод. Новость сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Наряду с основными мощностями по производству 120 тонн смеси в час в состав предприятия войдут бетонно-растворный узел и комплекс техники для укладки асфальта. Запуск завода запланирован на конец августа, - уточнил мэр города.

Он также добавил, что благодаря открытию асфальтобетонного завода стоимость ремонта одного квадратного метра дорог в городе и районе снизится с 3 тысяч рублей до 1,6 - 1,7 тысячи. Ведь нужную для ремонта смесь не нужно будет ниоткуда везти: ее будут делать на месте. К сожалению, надеяться на два других завода, существующих в городе, невозможно - они находятся возле линии боевого соприкосновения и практически разбиты.

От первого лица

Президент России Владимир Путин:

- Нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с правительством. На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы. Не сомневаюсь, что общими усилиями все намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть.