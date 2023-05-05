В ДНР три мирных жителя погибли и семеро ранены в результате обстрелов ВСУ 5 мая

Жители находят смертоносный металл прямо во дворах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

5 мая в Ясиноватой в результате массированных обстрелов ВСУ три мирных жителя погибли, еще пятеро ранены, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Школьной, 32 погибли трое мирных жителя: женщины 1953 и 1956 г.р. и мужчина 1958 г.р. Ранения различной степени тяжести получили: по улице Некрасова, 12 «а» мужчина 1960 г.р. В 3-м Микрорайоне, 5 ранены женщина 1997 г.р. и мужчина 1983 г.р. Также в Ясиноватой ранен мужчина 1980 г.р. и еще один мирный житель, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

Ясиноватая находилась под ударами противника с самого утра. По данным военных экспертов СЦКК, украинские боевики вели огонь по прифронтовому городу из ствольной артиллерии калибром 155 (стандарт НАТО) и 152 миллиметра со стороны оккупированных Ласточкино и Орловка.

Мирные жители пострадали в результате украинской агрессии также в Красном Партизане (Ясиноватский район) и Донецке.

- Красный Партизан: по улице Гагарина, 1 ранена женщина 1976 г.р. Донецк (Петровский район): по улице Приазовской, 13 ранена женщина 1957 г.р., - констатируется в сводке.

По оперативным каналам СЦКК вечером поступила информация об артударе ВСУ по Никитовскому району Горловки. Сообщается, что обесточены первая и вторая фильтровальные станции, повреждены две линии 35 кВ. Без энергоснабжения остались жилищные массивы «Строитель», «Комсомолец», частично поселок шахты Гагарина, микрорайон «Квартал 245» и поселок Победа. Энергетики заверяют, что последствия обстрелов будут устранены в ближайшее время.

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