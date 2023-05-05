Челябинская область поможет провести капитальный ремонт дорог и построить два МФЦ Ясиноватой

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером (справа). Фото: Телеграм главы администрации прифронтового города

Челябинская область поможет подшефной Ясиноватой с капитальным ремонтом дорог, строительством двух многофункциональных центров (МФЦ) и летним отдыхом детей. Об этом стало известно по итогам рабочих встреч мэра Ясиноватой с губернатором региона-шефа Алексеем Текслером.

- Встретился с губернатором Челябинской области. Алексей Леонидович дал поручение в этом месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапу (не меньще 300 человек). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре, - рассказал Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.

Мэр также добавил, что два МФЦ в Ясиноватой будут построены на улицах Ленинградской и Орджоникидзе уже в этом году. К тому же губернатор Челябинской области поддержал продление программы замены поврежденных окон.

- Это позволит нам получать все необходимые услуги в нашем городе. Будет продолжена программа по замене поврежденных окон. Выражаю огромную благодарность Алексею Леонидовичу за постоянную помощь и поддержку города, - подчеркнул мэр Ясиноватой.

Ясиноватая - один из крупнейших железнодорожных узлов Донбасса. До начала вооруженного конфликта в городе проживали больше 30 тысяч человек.

Прифронтовая Ясиноватая с 2014 года часто подвергается обстрелам ВСУ. Вражеские снаряды прилетают со стороны оккупированной Авдеевки.

Восстановление разрушенного в городе идет параллельно обстрелам. Шефство над Ясиноватой Челябинская область взяла в прошлом году, с тех пор город активно отстраивается.

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