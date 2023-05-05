Глава ДНР поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с профессиональным праздником работников средств массовой информации и полиграфии Республики, а также ветеранов отрасли.

«ЖУРНАЛИСТЫ СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ БОЙЦАМИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ»

- У нас в регионе это событие приурочено к выпуску газеты «Голос народа», первый номер которого вышел в преддверии Референдума - 5 мая 2014 года. С тех пор количество СМИ Республики значительно увеличилось, а журналисты стали профессионалами своего дела, настоящими бойцами информационного противостояния, развязанного противником, - сказал Денис Пушилин, подчеркнув, что в современных реалиях «СМИ - важнейший форпост правды».

ВЫРОС ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ ЖУРНАЛИСТА

Руководитель Республики также отметил, что особым уважением пользуются военкоры, им, чтобы дать реальную картину происходящего, приходится рисковать жизнью и здоровьем.

- За последние годы вырос престиж профессии журналиста, и я уверен, в этом немалая заслуга корреспондентов, операторов, репортеров, освещающих события, происходящие в Донбассе, - добавил Пушилин.

Денис Владимирович пожелал журналистам ярких материалов, роста числа читателей, слушателей, зрителей. При этом руководитель Республики отметил, что их доверие придает сил и творческой энергии для общественно значимой деятельности.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сверху корпуса будут напоминать пришвартованные у причала корабли»: В Мариуполе началось строительство филиала Нахимовского военно-морского училища

Специалисты военстроя Минобороны РФ построят нахимовку в Мариуполе к 1 сентября 2024 года (подробнее)