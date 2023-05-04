Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате обстрелов ВСУ Донецка 4 мая

Трагедия произошла в Петровском районе Донецка. Фото: Архив «КП»

За день 4 мая в результате обстрелов ВСУ Донецка один мирный житель погиб, еще четверо - ранены. Трагедия произошла на Петровке.

34 СНАРЯДА ЗА ЧАС

- В результате артобстрела Петровского района Донецка на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения, - сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Ранее вооруженные формирования Украины за час выпустили по Петровке порядка 34 боеприпасов. На улице Леси Украинки ранена мирная жительница. Пострадавшую доставили в первую горбольницу.

В СЦКК ДНР сообщили, что обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных во временно оккупированной Ильинке.

Тем временем, мирный житель подорвался на украинской противопехотной мине-лепестке в Куйбышевском районе. ЧП произошло на улице Семена Тянь-Шанского.

ОБСТРЕЛЯЛИ 17 РАЗ

Трое мирных жителей, в том числе ребенок, были ранены в результате артудара ВСУ в ночь на 4 мая. Это произошло в тыловом Буденовском районе города.

- В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения, - проинформировал Кулемзин.

С 09:00 до 21:00 4 мая, по информации СЦКК ДНР, Донецк и присоединенные территории 17 раз подвергались обстрелам украинских боевиков.

В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также по Еленовке противник выпустил 91 снаряд калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО), шесть снарядов калибром 152 миллиметра и 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

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