Первый построенный «с нуля»: В Мариуполе скоро откроется новый детский сад

Минобороны завершило строительство нового детского сада в Мариуполе

Минобороны России завершило строительство нового детского сада в Мариуполе. Его возведением занимались специалисты Военно-строительного комплекса.

Новый детский сад построен в микрорайоне Невский по российским стандартам. Готовность дошкольного учреждения в Республике проинспектировали врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и замминистра обороны России Тимур Иванов.

- Мы удивлялись, когда принимали после капитальных ремонтов, сделанных российскими строителями, детские садики и школы, а когда видишь вновь построенные, то вывод один – фантастика, - отметил врио Главы ДНР. - Именно такой детский сад буквально на днях примет маленьких мариупольцев. Все сделано не просто по высоким российским стандартам, а очень красиво, творчески, с огромной любовью к детям.

Минобороны завершило строительство нового детского сада в Мариуполе

Минобороны завершило строительство нового детского сада в Мариуполе

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев подчеркнул, что это первый детский сад в ДНР, построенный «с нуля».

- 8 месяцев назад здесь был только котлован. А теперь – красочный корпус с функциональными игровыми площадками. Специалисты Военстроя продумали здесь все до мелочей, - говорит Солнцев. - Работают военстроевцы быстро и очень качественно.

Врио Главы ДНР отметил, через пару месяцев к сдаче будет готова и школа. Денис Пушилин также рассказал, как она будет выглядеть.

- Все современное, комфортное, функциональное, а спортивная площадка возле школы будет привлекать детвору всей округи, - заявил руководитель Республики.

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