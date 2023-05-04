СЦКК ДНР: За все время на украинских минах-лепестках в Республике подорвались 113 мирных жителей

Украинские противопехотные мины-лепесток. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

4 мая произошел очередной случай подрыва на украинской противопехотной мине-лепестке. ЧП произошло в Куйбышевском районе Донецка, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

ЧП НА СЕМЕНА ТЯНЬ-ШАНСКОГО

- В результате детонации мины «лепесток» в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семена Тянь-Шанского пострадал мужчина 1974 года рождения, - рассказал мэр.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за все время на украинских минах-лепестках в Республике подорвались 113 мирных жителей, в том числе десять детей. Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Украинские боевики рассыпают «лепестки» при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины, запрещенные конвенцией ООН, детонируют при нажатии на них с усилием всего в пять килограммов.

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Поэтому не нужно передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности! – призвали спасатели.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно обращаться в МЧС по номеру 101 или в полицию по номеру 102. Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

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