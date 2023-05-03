В Донецке 29-летняя жительница подозревается в организации налета на своих бабушку и дедушку с целью ограбления

В скромное жилище пожилых дончан ворвались двое разбойников в масках. Фото: Скриншот видео МВД по ДНР

В Донецке полицейские задержали 29-летнюю жительницу, которая подозревается в организации разбойного нападения на своих бабушку и дедушку с целью ограбления. Подробности этого чудовищного преступления рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.

- В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Кировского района Донецка от 78-летнего мужчины поступило сообщение с просьбой направить наряд полиции к нему домой. Прибывшим полицейским пенсионер рассказал, что стал жертвой разбойного нападения, - сообщили в МВД.

Выяснилось, что мужчина с супругой находились дома, когда к ним ворвались двое неизвестных в масках и стали требовать деньги. Незнакомцы избили хозяев и, не найдя к жилище ценностей, взяли бутылку водки, сосиски, открыли газ на плите, подожгли бумагу и ушли. Лишь чудом газ не взорвался и не сгорел дом.

Во время избиения потерпевший попытался снять маску с одного из разбойников и узнал сожителя своей родной внучки.

Бабушка поблагодарила сотрудников полиции за то, что избавили ее и супруга от посягательств алкашей. Фото: Скриншот видео МВД по ДНР

Оперуполномоченные Кировского райотдела полиции по горячим следам установили подозреваемых, которыми оказались 29-летняя внучка пенсионеров, ее неоднократно судимый 33-летний сожитель и их ранее судимый товарищ.

- Трое фигурантов распивали спиртные напитки, когда женщина сообщила, что у ее бабушки и дедушки хранится крупная сумма денег, которыми можно завладеть. Двое мужчин надели маски и направились к пожилым людям домой, - отметили в МВД.

Задержанные дали признательные показании. А пожилая дончанка поблагодарила сотрудников полиции за то, что избавили ее и супруга от посягательств алкашей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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