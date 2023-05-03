Водовод из Павлопольского водохранилища ликвидирует угрозу возникновения дефицита воды в Мариуполе

Водовод из Павлопольского водохранилища спасет жителей Мариуполя от дефицита воды. Фото: Минстрой ДНР

Восполнить систему централизованного водоснабжения для жителей Мариуполя можно будет с помощью переброски воды из Павлопольского водохранилища. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жкх ДНР Владимир Дубовка.

- Мастер-планом Мариуполя предусмотрены мероприятия по восстановлению системы централизованного водоснабжения. В настоящее время совместными силами специалистов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации осуществляется работа над проектом по переброске воды из Павлопольского в Старо-Крымское водохранилище в объеме 90 тысяч кубических метров в сутки. Проект будет включать в себя восстановительные работы по электроснабжению плотины Павлопольского водохранилища, замене устаревшего насосного оборудования и строительству нового водовода, - рассказал Владимир Дубовка.

Ориентировочная протяженность нового водовода – 17 км. При строительстве планируется использовать стальные трубы производства Харцызского трубного завода (ХТЗ).

Напомним, трубы ХТЗ также были использованы для строительства масштабного водовода «Дон - Северский Донец-Донбасс», который должен обеспечить ежесуточную подачу 288 тысяч кубометров воды для донецкой агломерации.

По словам представителя ведомства, кроме строительства водовода из Павлопольского водохранилища, необходимо провести реконструкционно-восстановительные работы Старо-Крымского водохранилища, находящегося в эксплуатации уже более 70 лет.

Угроза возникновения дефицита воды в Мариуполе вызвана остановкой канала «Северский Донец-Донбасс» и исчерпанием Старо-Крымского водохранилища, до сих пор снабжавшего Мариуполь.

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