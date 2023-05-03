В ДНР стартует Международный литературный фестиваль «Звезды над Донбассом»

В ДНР приезжают сотни писателей, издателей, критиков, поэтов, сценаристов, драматургов, музыкантов, режиссёров, актёров со всей России. Фото: ПФКИ

В ДНР с 3 по 8 мая включительно пройдёт V Международный литературный фестиваль «Звёзды над Донбассом». Его участниками стали более 300 писателей, издателей, критиков, поэтов, сценаристов, драматургов, музыкантов, режиссёров, актёров со всей России и не только. Об этом сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив.

Отмечается, что проект реализуется Общественной палатой ДНР при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Среди участников фестиваля: Вадим Панов, Святослав Логинов, Мария Семёнова, Елена Хаецкая, Андрей Лазарчук, Сергей Котов, Олег Дивов, Александр Пелевин, Антон Свириденко, Андрей Белянин и многие другие.

Основная часть мероприятий фестиваля будет проходить в Мариуполе на базе и при поддержке Мариупольского государственного университета. Также проведение ряда площадок запланировано в других городах ДНР.

Фестиваль охватит свыше 100 мероприятий: мастер-классы по живописи, писательскому мастерству и не только, лекции, презентации, показы авторских фильмов и спектаклей, творческие встречи с авторами, семинары, тренинги по сценической речи и актерскому мастерству, круглые столы.

Свою работу продолжит Школа писательского мастерства, которая была организована участниками фестиваля в 2021 году. В числе спикеров Вадим Панов, Иар Эльтеррус, Андрей Лазарчук, Даниэль Орлов и другие. Они расскажут об азах писательского мастерства, работе с художественными образами, редактуре и издательском деле.

- Пройдет презентация третьего сборника фестиваля «Звезды над Донбассом», который называется «Юный Донбасс», «Азбуки Херсона», которая уже вышла вслед за «Азбукой Донбасса». И множества книг, которые издали издательства за этот год, и они являются участниками фестиваля, — рассказал ДАН председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

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