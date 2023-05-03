Отреставрированный памятник Архипу Куинджи в Мариуполе установят 1 июля

Отреставрированный памятник Архипу Куинджи в Мариуполе планируют установить 1 июля. Фото: РВИО

Памятник Архипу Куинджи в Мариуполе после реставрации вернут на законное место. Планируется, что его установят 1 июля. Об этом «КП-Донецк» сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

- Полным ходом идёт реставрация памятника Архипу Куинджи, пострадавшего в ходе обстрелов ВСУ в Мариуполе, - сообщили в РВИО. - В настоящий момент в мастерской восстанавливают утраченные фрагменты головы, плеч, руки с кистью. Спасением памятника занимается РВИО. Планируется, что 1 июля он вернётся на свое законное место в Мариуполе.

Ранее «КП» сообщала, что в морской столице ДНР специалисты восстанавливают разрушенный украинскими боевиками памятник прославленному живописцу Архипу Куинджи.

- Сейчас, пользуясь своей системой пропаганды, украинская сторона рассказывает, что якобы «бюст Куинджи был похищен Россией», - говорит Николай Овсиенко. - Так вот, я хочу сказать, что он не похищен – он реставрируется в городе Ростове-на-Дону и к 1 июля займет свое почетное место.

Также в РВИО добавили, что в порядок будет приведена и сама территория расположения памятника. Там будет прекрасный парк с демонстрацией лучших картин Архипа Куинджи.

В 2023 году Российское военно-историческое общество откроет в новых регионах РФ 13 памятников и мемориалов. Работы уже ведутся на нескольких объектах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Читайте также

Директор Мариупольского музея спасла от националистов оригинальные работы Айвазовского и Куинджи

Общая страховая сумма спасенного оценивается минимум в полтора миллиона долларов (подробнее)