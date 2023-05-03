В ДНР презентовали Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы

Женщины Донбасса всегда занимали и занимают активную жизненную позицию. Фото: ДРО «ЕР»

В Макеевке презентовали Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, разработанную Правительством РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения всероссийской партии «Единая Россия».

В «ЕР» назвали главные цели Стратегии - это увеличение продолжительности жизни женщин, вовлечение их в цифровую экономику, увеличение количества женщин-руководителей, а также снижение насилия в отношении представительниц слабого пола.

Отмечается, что в первые два года координационный совет по реализации Стратегии будет собирать и отбирать проекты, лучшие из которых воплотят в жизнь. В реализацию стратегии включаются представительницы «Женского движения «Единой России» и Союза женщин Макеевки.

- Мы прорабатываем некоторые проекты, такие как, например, «Семейный МФЦ». Он направлен на оказание услуг именно семьям. Налаживаем сотрудничество с макеевским шефом-регионом – Свердловской областью. Свердловчане поделятся с нами опытом и помогут наладить работу в этом направлении, – поделилась планами член общественного совета партпроекта «Женское движение «Единой России» Юлия Иванова.

Напомним, с первых дней специальной военной операции под эгидой «Единой России» сформировалось женское движение, участницы которого начали собирать гуманитарную помощь для бойцов и жителей Донбасса, шить и вязать теплые вещи для наших военнослужащих, покупать и отправлять подарки для семей в ДНР и ЛНР, поддерживать семьи военнослужащих. На этой почве в октябре прошлого года и родился партийный проект «Женское движение «Единой России».

В ДНР активно развивается «Женское движение». Об этом сообщила сенатор от ДНР Наталья Никонорова после встречи с председателем общественного совета проекта «Женское движение» регионального отделения «Единой России» Екатериной Мартьяновой.

- Женщины Республики всегда занимали и занимают активную жизненную позицию. Отрадно знать, что наше движение расширяется и включает уже более 4 тысяч участниц. Я, как координатор, была рада узнать подробности о ходе реализации важных проектов «Женский клуб», «Сестринское дело», «Книга памяти». Впереди предстоит много работы, но уже сейчас видны результаты, — отметила Никонорова. - В трудные времена женщины всегда обеспечивали надежный тыл и поддерживали тех, кто в этом нуждался. Они продолжают это делать и сейчас.

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