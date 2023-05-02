«Победа одна на всех»: Артисты донецкой муздрамы в канун Дня Победы выступят в 32 населенных пунктах ДНР

Артисты донецкой муздрамы выступят в 32 населенных пунктах Республики. Фото: Донецкая муздрама

1 мая в Лебединском и Павлополе на юге ДНР начался приуроченный к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественного войне концертный тур Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в учреждении культуры.

- В концертных программах задействованы все четыре творческих подразделения театра: артисты драмы, вокалисты, оркестр и балет, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель донецкой муздрамы Наталья Волкова.

Концертная программа уже стартовала. Фото: Донецкая муздрама

Руководитель театра уточнила, что в планах у донецкой муздрамы посетить 32 населенных пункта ДНР.

- Чтобы в праздничные дни охватить как можно больше площадок, труппа разделилась на две группы, которые могут давать по 4 концерта за день, - подчеркнула Волкова.

Отмечается, что в программу включены песни военных лет и современные патриотические композиции, а также хореографические номера. Концертный тур продлится до 10 мая.

Тем временем донецкая муздрама, согласно плану мероприятий Минкульта ДНР к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков , представила жителям села Степановка спектакль «Даль памяти».

- Данная постановка в репертуаре нашего театра занимает особое место. Это авторский проект Татьяны Романюк, чей дедушка погиб в 1941 году под Черниговом. Именно ему она посвятила свою работу, - рассказывает Наталья Волкова. - А еще это дань памяти женщинам, прошедшим все ужасы войны и тем, кто так и не вернулся к своим семьям.

Спектакль «Дань памяти» основан на реальных события. Фото: Донецкая муздрама

Спектакль «Дань памяти» основан на реальных события. Он сопровождается видеорядом из фотографий из семейного архива Татьяны Романюк.

- Со сцены звучат воспоминания участниц Великой Отечественной войны, на кадрах хроники можно увидеть тех, кто начал свой боевой путь в 1941-м и дошел до Берлина, - рассказали в донецком музыкально-драматическом театре имени Бровуна.

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