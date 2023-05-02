Глава Минугля ДНР: Делаю все от меня зависящее, чтобы задолженность по зарплатам шахтерам погасили в ближайшие дни

Несмотря ни на что шахтеры продолжают совершать свой ежедневный подвиг. Фото: ТГ/Чертков

Вопрос выплаты долгов по зарплате шахтерам вновь стал темой обращения заместителя председателя Правительства ДНР-министра угля и энергетики Республики Андрея Черткова.

- Кто бы что ни говорил, делаю все от меня зависящее, чтобы задолженность по зарплатам погасили в ближайшие дни. Деньги нам уже одобрены, однако, в связи с вхождением в состав РФ, некоторые казначейские и банковские процедуры требуют определенного времени, - написал в своем телеграм-канале Чертков.

Напомним, что на ряде угольных предприятий образовалась задолженность по зарплате шахтерам за три месяца. Руководитель ведомства пообещал, что до майских праздников вопрос с долгами будет решен.

Накануне праздников эта тема обсуждалась на совещании вице-премьера с руководителями угледобывающих предприятий.

- В первую очередь говорили о выплате зарплаты нашим горнякам. Подробно объяснил сложившуюся ситуацию, попросил донести ее до трудовых коллективов. Сказал, и сейчас снова повторю, что при необходимости я готов сам приехать на любое предприятие, встретиться с шахтерами и их семьями, - заявил Андрей Чертков.

Он также рассказал о проблеме выплаты зарплаты на предприятиях, где арестованы счета.

- Мне задают много вопросов относительно невозможности получения зарплаты сотрудниками предприятий, у которых арестованы счета. В частности, речь идет о шахтах «Макеевугля» и шахте имени Засядько, - сообщил глава Минугля.

Он подчеркнул, что сейчас решается вопрос, чтобы казначейский счет, через который пойдет зарплата, не был закрыт.

- По выплате зарплат этот вопрос однозначно будет решен, то есть деньги людям пройдут в любом случае. Как дальше будут работать предприятия, будем решать в Правительстве, - сказал Чертков.

По его словам, готовится документ о списании старых долгов предприятий. Он должен выйти в мае, что позволит списывать долги предыдущих периодов, 2015 года, из-за которых сейчас как раз и арестовывают счета.

Тем временем, в ДНР продолжается подготовка к запуску новой лавы в шахтоуправлении имени Л.И. Лугутина. Ее запуск продлит работу предприятия на 2,5 года.

— Полным ходом идет подготовка к запуску новой лавы в Шахтоуправлении имени Л.И. Лутугина. Это еще порядка 1000 тонн угля в сутки, и работа предприятия еще на 2,5 года, — отметил Чертков. — Несмотря ни на что шахтеры продолжают совершать свой ежедневный подвиг. Всегда восхищался такими людьми. После приезда в Донбасс, при более близком знакомстве с горняками это восхищение все больше крепнет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Донбасса скоро не нужно будет обращаться в суд для вступления в наследство, если они пропустили установленный срок

Новый федеральный закон позволяет до 1 января 2024 года избежать судебного порядка при восстановлении прав на наследство (подробнее)