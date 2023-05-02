Жителям Донбасса скоро не нужно будет обращаться в суд для вступления в наследство, если они пропустили установленный срок

Принятие наследства из-за боевых действий оказалось затруднительным для многих жителей Донбасса. Фото: Фото: Архив ЛИЦ

До 1 января 2024 года сроки принятия наследства, которые истекли после 24 февраля 2022 года, не считаются пропущенными и не требуют восстановления в судебном порядке, если последнее место жительства наследодателя находилось на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики.

Внесены изменения в Федеральный конституционный закон №5-ФКЗ, по вопросу продления сроков вступления в наследство для жителей ДНР. Закон вступает в силу с 9 мая 2023 года.

- Обычно срок вступления в наследство - полгода со дня смерти наследодателя. Ранее те, кто не успел вступить в наследство до 1 января 2023 года на территории ДНР, должны были подавать судебный иск о восстановлении сроков для вступления в наследство, объяснять и доказывать причины. Теперь сроки продляются автоматически, - рассказала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова объяснила, почему было необходимо внести эти изменения. По общему правилу, если гражданин не имеет объективной возможности принять наследство в течение шести месяцев в установленном законом порядке, то возможно воспользоваться механизмами фактического принятия наследства и принятия наследства путем восстановления пропущенного срока, закрепленными в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Фактическое принятие наследства — это когда наследник управляет, распоряжается и пользуется наследственным имуществом, поддерживает его в надлежащем состоянии и относится к такому имуществу как к своему собственному.

- Но, принимая во внимание сложившуюся ситуацию на части территорий новых субъектов РФ, реализация механизма фактического принятия наследства крайне затруднена. По этой же причине невозможно и применение механизма восстановления пропущенного срока, - отметила Никонорова.

Она подчеркнула, что установление особых сроков и условий для жителей новых регионов позволяет почувствовать заботу от государства. Это значит быть частью России, частью Русского мира.

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