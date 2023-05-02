Глава ДНР Денис Пушилин: Донбасс всегда будет помнить всех, кто погиб от рук украинских неонацистов 2 мая в Доме профсоюзов Одессы

В Донецке возложили цветы к Мемориальному знаку, установленному в память жертвам одесской Хатыни. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 2 мая, в девятую годовщину трагедии в Одессе в Донецке вспоминали о жертвах украинского национализма.

- Девять лет назад для многих из нас вместе с сожженными заживо людьми в одесском Доме профсоюзов навсегда перестала существовать Украина, которую мы знали, - написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что нынешний киевский режим неспособен дать объективную оценку тем страшным событиям и провести справедливое расследование. В угоду Западу и ради сохранения власти украинские политики продолжают совершать преступления: убийства, геноцид, притеснения по национальному и религиозному признакам.

- Мы все так же ощущаем боль утраты. Уверены, что виновные в совершении этого чудовищного преступления будут наказаны. Донбасс всегда будет помнить всех, кто погиб от рук украинских неонацистов 2 мая в Доме профсоюзов Одессы, - подчеркнул Пушилин.

В Донецке возложили цветы к Мемориальному знаку, установленному в память жертвам одесской Хатыни. Фото: ТГ/Кулемзин

Глава Донецкой администрации, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Кулемзин и заместитель руководителя РИК реготделения «ЕР» Марина Каплянок возложили цветы к Мемориальному знаку, установленному в память жертвам одесской трагедии.

- 2 мая 2014 года стал днем невозврата Донбасса на Украину. Именно в этот день многие осознали, что в Киеве к власти пришли нацисты. Тысячи ополченцев после чудовищного преступления нацистов в Одессе взяли в руки оружие, чтобы защищать свое право на жизнь и самоопределение. Мы никогда не забудем эту трагедию и никогда не простим её виновников, – сказала Марина Каплянок.

В Донецке возложили цветы к Мемориальному знаку, установленному в память жертвам одесской Хатыни. Фото: ТГ/Кулемзин

Напомним, 2 мая 2014 года, украинские радикалы сожгли в Одессе палаточный городок на Куликовом Поле, где местные жители собирали подписи за референдум о федерализации Украины и статусе русского языка. Тогда сторонники движения «Антимайдан» укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Жертвами той трагедии стали 48 человек. Виновные до сих пор не понесли наказания.

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