В селе под Мариуполем впервые за 30 лет зажгли Вечный огонь у монумента «Скорбящая мать»

В селе Зеленый Яр Володарского района. Фото: PRO_ Республику

В селе Зеленый Яр Володарского района ДНР в тестовом режиме зажгли Вечный огонь у монумента погибшим землякам «Скорбящая мать». В последний раз огонь около памятника зажигали ровно 30 лет назад.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В ДОНЕЦКЕ

Сейчас в Республике восстанавливают 17 памятников Героям Великой Отечественной с наличием «Вечного огня» в Енакиево, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Дебальцево, Новоазовске, Тельманово, а также Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Старобешевском районах. Открыть их запланировано к 8 сентября, ко Дню освобождения Донбасса.

К 9 мая в Донецке реконструировали Вечный огонь на Аллее памяти Донецкого высшего общевойскового командного училища. Работы проводили специалисты АО «Мосгаз».

В селе Зеленый Яр Володарского района. Фото: PRO_ Республику

Вечный огонь на Аллее памяти будет гореть при любой погоде, а состав газа подобран так, что пламя видно даже в солнечный день. Он будет зажжен на День Победы.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ОНЛАЙН

Участники предварительного голосования Всероссийской политической партии «Единая Россия» планируют лично поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в ДНР.

- Участники праймериз 8 и 9 мая адресно будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной по городам Республики. Всего планируется посетить 242 ветерана, - рассказали в региональном отделении партии.

В селе Зеленый Яр Володарского района. Фото: PRO_ Республику

«Бессмертный полк» и праздничный концерт для ветеранов проведут в онлайн-режиме. Это связано с угрозой обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по массовым скоплениям людей.

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