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Политика1 мая 2023 7:03

Денис Пушилин: С первым днем мая мы связываем надежды на добрые перемены

Врио Главы ДНР поздравил жителей с Первомаем
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Денис Пушилин поздравил земляков с Праздником весны и труда. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин поздравил земляков с Праздником весны и труда. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей региона с Первомаем – днем весны и созидательного труда!

Руководитель Республики отметил, что проходят годы, меняются времена, но этот праздник для нас остается любимым.

- Сегодня он особенно дорог, так как возвращает нас к историческому прошлому нашей Родины, когда ударным трудом были восстановлены разрушенные войной города, - говорит Пушилин. - Нам также предстоит немалая работа, и я уверен, что общими усилиями мы сможем добиться процветания нашей Республики.

Денис Пушилин подчеркнул, что с первым днем мая мы связываем надежды на добрые перемены, на мир и благополучие.

- Мы благодарим тружеников самых разных отраслей. Давайте будем хранить эти добрые традиции, заложенные предыдущими поколениями, и воспитывать в наших детях чувство уважения к труду и ответственность. Желаю вам в этот праздничный день хорошего настроения, душевного спокойствия и исполнения желаний! – добавил руководитель региона.

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