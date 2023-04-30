Стало известно, какая ожидается погода в мае 2023 года в Донецке Фото: Виталий ТИМКИВ

Стало известно, какая ожидается погода в мае 2023 года в Донецке. Синоптики прогнозируют 20 дождливых дней.

1 мая дождь ожидается после 12 часов дня. Температура воздуха – от +9 градусов до +12 градусов. Следующие три дня, по прогнозу, будут без осадков, однако уже в пятницу снова пройдет дождь.

Всего в первой декаде месяца ожидается пять дождливых дней. Самый солнечный и жаркий день – 3 мая – температура воздуха в этот день поднимется до +17 градусов, ясно. 9 мая синоптики прогнозируют дождь после девяти часов вечера, на протяжении дня – облачно, температура воздуха ночью +6, днем +13 градусов.

Во второй декаде месяца, по прогнозу, ожидается семь дождливых дней. Самый сильный дождь ожидается 14 мая. Температура воздуха с 10 по 20 мая в ночное время суток от +6 до +15, в дневное – от +12 до +21 градуса, преимущественно облачно.

В третьей декаде месяца ожидается восемь дождливых дней. Температура воздуха в дневное время суток – от +17 до +22 градусов, в ночное – от +12 до +15 градусов.

В начале июня ожидаются солнечные дни.

В общем итоге, по предварительным прогнозам, в мае будут регулярные дожди, многие из которых ожидаются лишь в вечернее или ночное время. При этом, стоит понимать, что прогноз погоды на длительный период – не всегда сбывается, поэтому надежды на то, что солнечных дней без осадков будет больше – все же остаются.

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