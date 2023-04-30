Молодежь ДНР навела порядок на аллее воинского мемориала «Слава» в Донецке и почтила память Героев всех времен

Молодежь ДНР почтила память Героев всех времен. Фото: Молодая Республика / МГЕР

В преддверии 1 мая порядка 20 активистов Общественных организаций «Молодая Республика» («МР») и «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) из разных городов Донецкой Народной Республики навели порядок на аллее воинского мемориала «Слава» в Донецке и почтили память Героев всех времен.

- На территории этого мемориала и соседнего мемориала шахтерам были убраны увядшие цветы, удалена трава, убрана грязь и листва, - рассказывает «Комсомолке» заместитель руководителя «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России ДНР» Микаэль Минасян. - После этого мы возложили цветы на все постаменты и у главного памятника, выставили лампадки и почтили память минутой молчания. Мы хотим на живом примере показать то, что важно чтить подвиг наших дедов. Молодое поколение равняется на них и совсем скоро мы приблизим еще одну победу.

Активисты навели порядок на аллее воинского мемориала «Слава». Фото: Молодая Республика / МГЕР

Активисты навели порядок на аллее воинского мемориала «Слава». Фото: Молодая Республика / МГЕР

Микаэль Минасян отметил, что сейчас активисты готовятся навестить ветеранов и поздравить их с праздниками.

- Навестим и поздравим ветеранов труда и в преддверии Дня Победы поздравим ветеранов Великой Отечественной войны по городам и районам Донецкой Народной Республики, - уточнил Минасян.

Молодежь ДНР почтила память Героев всех времен. Фото: Молодая Республика / МГЕР

Молодежь ДНР почтила память Героев всех времен. Фото: Молодая Республика / МГЕР

Молодежь ДНР почтила память Героев всех времен. Фото: Молодая Республика / МГЕР

Кроме того, будет проведены акции «Георгиевская лента», «Свеча Победы» и автопробег Победы.

- Наши ребята на постоянной основе взаимодействуют с ветеранами, помогают им и на придомовых участках, - говорит Микаэль Минасян. -Помогают и семьям защитников Донбасса, детям привозят сладкие подарки и помогают по хозяйству женам, которые остались без мужей.

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