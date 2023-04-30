К празднику ветераны Херсонской области получат по 10 тысяч рублей

Почти 500 ветеранов Херсонщины получат единоразовую выплату. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году ветераны Херсонской области впервые получат единовременную выплату ко Дню Победы - 10 тысяч рублей. Материальная помощь ветеранам установлена указом Президента Российской Федерации.

- Выплаты положены ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концентрационных лагерей, - сообщила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова.

В ведомстве также отметили, что для получения выплаты не нужно подавать дополнительные заявления, списки ветеранов уже сформированы. Положенная материальная помощь будет начислена вместе с пенсией. Ветеранам и непосредственным участникам войны к празднику еще вручат подарок и открытку с поздравлением от Президента РФ.

- Почти 500 наших ветеранов Великой Отечественной получат единовременную выплату к 9 Мая. Чтобы собрать информацию обо всех, пришлось буквально обойти каждый двор. Никаких баз данных не было - украинскому режиму солдаты Победы были не нужны, - отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. - Сегодня мы знаем и будем заботиться о каждом из наших дорогих ветеранов, многие из которых уже взяли очередную «высоту» в 90 лет, а кому-то исполнилось и 100. Кстати, проверить, есть ли человек в списке на получение единовременной помощи, можно в одном из отделений министерства труда и социальной политики Херсонщины.

В министерстве напомнили, что ветераны также вместе с пенсией получают ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. Чтобы получить это пособие, нужно написать заявление в Управление труда и социальной защиты населения округа, приложить паспорт РФ или Украины, удостоверение или иной документ, подтверждающий статус ветерана Великой Отечественной войны.

Адреса отделений

г. Каховка, ул. Соборности, 36;

г. Новая Каховка, ул. К. Маркса, 14;

г. Алешки, ул. Пролетарская, 52;

г. Геническ, пр-т Мира, 43;

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