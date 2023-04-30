Жители Херсонской области смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк»

Очного шествия не будет, однако альтернативные мероприятия в память о Великой Отечественной войне пройдут в каждом уголке России.

Решение власти приняли исходя из соображений безопасности. В частности, от проведения массовой акции и парада Победы отказались в Крыму.

Основным акцентом дня, безусловно, станут портреты героев. В Центральном штабе общественного движения «Бессмертный полк» предложили каждому разместить фотографию своего ветерана на заднем или лобовом стекле автомобиля, на одежде или бейдже. Или же сменить аватар на странице в соцсети или мессенджере.

- Каждый может выбрать удобный для себя формат «Бессмертного полка»… и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались, - рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

КАК БУДЕТ ПРОВОДТЬСЯ

Основное требование для автомобилистов - разместить портреты героев так, чтобы они не мешали обзору водителя. Рядом можно кратко указать подвиг фронтовика или разместить фото его наград.

Включиться в акцию могут не только отдельные горожане, но и целые коллективы, например организации общественного транспорта, службы перевозок, такси, ЖКХ, пожарной охраны или скорой помощи. Портретами победителей могут быть украшены машины различных организаций и ведомств.

Еще одним форматом шествия «Бессмертный полк» в этом году станет акция «Стена памяти». Присоединиться к ней смогут государственные и общественные организации, а также школы. Каждый желающий сможет прикрепить к стене или специальному стенду фото своего ветерана.

Делиться рассказами о героях семей можно и в социальных сетях, а также присылать их для публикации на официальном сайте движения polkrf.ru. Рассказы о ветеранах с хештегом #нашБессмертныйполк будут размещаться на сайте в течение года.

ИЗ ИСТОРИИ

Шествие «Бессмертного полка» в России регулярно проходит 9 Мая начиная с 2012 года. С тех пор в акции участвуют миллионы людей из тысяч населенных пунктов страны. Каждый из них несет по центральным улицам городов портреты своих родных - участников Великой Отечественной войны, а также тех, кто работал в тылу.

Участие в шествии традиционно принимает и президент Владимир Путин. В 2022 году он в шестой раз прошел во главе колонны в Москве, неся портрет отца-фронтовика. Впервые глава государства присоединился к акции в 2015-м, причем решение, как он позже рассказал, принял спонтанно - мероприятие не было запланировано в рабочем графике.

Ценность инициативы, по слова президента, в том, что она родилась в сердцах людей, а не в чиновничьих кабинетах. Это показывает то уважение, с которым россияне относятся к поколениям, защищавшим страну, отметил Владимир Путин.

Традиция проведения шествия «Бессмертный полк» была прервана в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда акция впервые прошла онлайн. Эпидемиологическая ситуация не позволила «Бессмертному полку» выйти на улицы городов и в 2021 м. Сначала акцию перенесли на конец июля, когда отмечается День ВМФ, но позже отменили совсем.

ГДЕ РАСПЕЧАТАТЬ ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ

Празднично оформить фотографии героев для всех форматов акции «Бессмертный полк» можно через специальный онлайн-конструктор на официальном сайте движения. Регистрация и вход в личный кабинет доступны через вкладку «Добавить ветерана».

Распечатать портрет ветерана жители Херсонщины могут в специализированных магазинах и фотосалонах. В Геническе это магазин «Kodak» на углу улицы Дружбы Народов и проспекта Мира, справа от АБЦ, сообщили «КП» в пресс-службе администрации области.

Стоимость печати формата А4 - 65 рублей. Уточнить информацию можно по телефону +7 990 031 0746.

Подобного рода услуги предоставляют и в Скадовске. Распечатать портрет можно по адресу: ул. Володарского, 57 (напротив здания налоговой). График работы: будние дни - с 8.00 до 16.00. Суббота - с 8.00 до 13.00.