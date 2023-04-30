В заповеднике Аскания-Нова вновь горит Вечный огонь

В заповеднике Аскания-Нова вновь зажгли Вечный огонь. Фото: Таврия. Новости

В биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области вновь зажгли Вечный огонь, что расположен у памятника пятнадцати советским парашютистам, расстрелянным нацистами в 1941 году.

В ту тревожную осень, когда уже вся северная Таврия была оккупирована немецко-фашистскими войсками, в район заповедника была заброшена группа советских разведчиков-парашютистов. О том, что тогда произошло, мы знаем преступно мало, однако известно, что группа почти сразу после приземления попала в плен и впоследствии была расстреляна за отказ сотрудничать с нацистами. Мы до сих пор не знаем их имена, однако еще в 1969 году на территории дендрария в честь их подвига был открыт памятник, выполненный из серого херсонского мрамора, и зажжен Вечный огонь.

Два года назад живое пламя погасло. Со временем прохудились трубы, по которым подается газ. В этом году по инициативе нового руководства заповедника было решено восстановить техническую часть мемориала. Работы стартовали в начале апреля. На восстановление не потратили ни копейки - на складе нашлись все необходимые материалы.

- Ремонтные работы были проведены силами сотрудников заповедника. Провели дефектовку, установили, что имеется возможность восстановить своими силами, и в преддверии праздника отремонтировали, - рассказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Херсонской области Николай Быстрянцев.

Как отметил директор заповедника Дмитрий Мещеряков, восстановление таких объектов крайне важно для воспитания молодого поколения.